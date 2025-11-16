  3. Merkliste
WM-Quali: Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck

WM-Qualifikation gegen die Slowakei:Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck

von Johanna Rüdiger

|
Julian Nagelsmann - Bundestrainer (Deutschland) bei der Pressekonferenz.

In Leipzig empfängt das DFB-Team die Slowakei zum Showdown in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Nagelsmann kann dazu wieder mit Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck rechnen.

