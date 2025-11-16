WM-Qualifikation gegen die Slowakei : Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck

von Johanna Rüdiger 16.11.2025 | 17:57 |

In Leipzig empfängt das DFB-Team die Slowakei zum Showdown in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Nagelsmann kann dazu wieder mit Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck rechnen.