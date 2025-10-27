Das DFB-Team kämpft gegen Frankreich nach dem Hinspiel-Sieg nun um den Einzug ins Finale der Nations League. Katja Streso weiß, worauf der Bundestrainer das Team eingeschworen hat.

Die deutschen Fußballerinnen stellen sich im Halbfinal-Rückspiel der Nations League auf "wütende" Französinnen ein. "Ich glaube, sie wollen etwas gutmachen. Wir erwarten eine stürmische Mannschaft", sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem Rückspiel in Caen am Dienstag (21:10 Uhr/ZDF).

Das müsse aber kein Nachteil sein: "Wir wissen, dass eine Mannschaft, die wütend ist, möglicherweise auch Fehler macht. Und möglicherweise auch Räume aufgibt, die wir dann nutzen wollen."

Minge nach Gelbsperre wieder einsatzbereit