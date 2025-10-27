DFB-Frauen in der Nations League:Gegen Frankreich "mit Köpfchen und Gefühl" spielen
Das DFB-Team kämpft gegen Frankreich nach dem Hinspiel-Sieg nun um den Einzug ins Finale der Nations League. Katja Streso weiß, worauf der Bundestrainer das Team eingeschworen hat.
Die deutschen Fußballerinnen stellen sich im Halbfinal-Rückspiel der Nations League auf "wütende" Französinnen ein. "Ich glaube, sie wollen etwas gutmachen. Wir erwarten eine stürmische Mannschaft", sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem Rückspiel in Caen am Dienstag (21:10 Uhr/ZDF).
Das müsse aber kein Nachteil sein: "Wir wissen, dass eine Mannschaft, die wütend ist, möglicherweise auch Fehler macht. Und möglicherweise auch Räume aufgibt, die wir dann nutzen wollen."
Minge nach Gelbsperre wieder einsatzbereit
Personell ließ Wück sich nicht in die Karten schauen. Anders als beim "sehr kräfteraubenden" 1:0 (0:0) im Hinspiel steht Janina Minge nach ihrer Gelbsperre wieder zur Verfügung - der Bundestrainer verriet aber nicht, ob die Vizekapitänin in die Startelf zurückkehrt.