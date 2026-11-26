Platz 12 im ersten Weltcup-Rennen : Deutscher Biathlet mit Traum-Debüt

26.11.2026 | 19:10 |

Der deutsche Biathlet Fabian Kaskel hat ein Traum-Debüt im Weltcup gefeiert. Beim Einzel in Kontiolahti belegte er am Ende der 12. Platz.