Platz 12 im ersten Weltcup-Rennen:Deutscher Biathlet mit Traum-Debüt
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Der deutsche Biathlet Fabian Kaskel hat ein Traum-Debüt im Weltcup gefeiert. Beim Einzel in Kontiolahti belegte er am Ende der 12. Platz.
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