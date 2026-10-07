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Messi zaubert noch einmal in emotionalem letzten Länderspiel

Letztes Länderspiel für Argentinien:Messi zaubert noch einmal in emotionalem letzten Länderspiel

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Der Argentinier Lionel Messi jubelt, nachdem er in seinem letzten Länderspiel ein drittes Tor für seine Mannschaft per Elfmeter erzielt hat.

Argentiniens Superstar Lionel Messi zeigt in seinem letzten Länderspiel noch einmal seine Klasse. Die Fans bejubeln ihn.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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