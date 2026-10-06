Eine ZDF-Doku zeigt Fußballer, die Opfer von Übergriffen in ihren eigenen Vereinen geworden sind. Ex-Profifußballer Jonas Hummels fordert Aufklärung.

"Unser Trainer hat uns Bilder von seinem Penis gezeigt"

Mehr als zwei Millionen Kinder spielen Fußball. Für manche wird der Traum vom Profi zum Albtraum. In dieser Doku sprechen Fußballer erstmals offen über Missbrauch im Sport. 30.09.2026 | 1:00 min

Fußball ist Deutschlands beliebtester Sport. Etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche spielen hierzulande im Verein.

Fußball als Magnet für Missbrauchstäter

Doch immer wieder kommt es dort zu Übergriffen und sexuellem Missbrauch - und das vom Amateurbereich bis hinauf in den Profifußball.

"Für Leute, die Kinderschutzgrenzen überschreiten, ist der Sport wie ein Magnet. Da darf man sich keiner Illusion hingeben, egal ob man Amateur- oder Profiverein ist", sagt Lutz Munack, Geschäftsführer für Kinder und Jugend bei Union Berlin.

Sport : Tatort Jugendfußball Über zwei Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland Fußball, viele träumen davon, Profi zu werden. Doch für manche Täter ist genau das die Gelegenheit für sexuelle Übergriffe.

Täterstrategien: Geschenke und Einladungen

In der ZDF-Doku "Tatort Jugendfußball" (ab 7. Oktober im ZDF streamen) sprechen erstmals zahlreiche betroffene Jungen und Männer über ihre Erfahrungen. Manche berichten von anzüglichen Kommentaren oder ungewollten Berührungen. Andere wurden schwer sexuell missbraucht bis hin zur Vergewaltigung.

Viele berichten, dass sich die damaligen Trainer mit Geschenken und Einladungen an die Kinder herangemacht haben.

Insgesamt 44 Strafverfahren mit mehr als 200 Betroffenen hat das Team recherchiert. In ganz Deutschland: von München über Frankfurt und Leipzig bis nach Hannover.

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"Er hat durch verschiedene Sachen versucht, sich bei den Spielern beliebt zu machen, etwa durch Einladungen zum Pizzaessen oder zu Burger King oder in diesen Indoor-Fußballplatz", erzählt ein Betroffener.

Er hat uns Alkohol gekauft. Er hat uns Zigaretten gekauft. Er hat schon diese Instrumente, die er als erwachsener Mann gegenüber 14-Jährigen hatte, auch ausgenutzt. „ Betroffener

Für die Familien nur schwer zu ertragen: Einige Jugendtrainer pflegten auch zu den Eltern ihrer späteren Opfer ein enges Verhältnis.

Unser Trainer hat uns Bilder von seinem Penis gezeigt. „ Betroffener

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Mehr Fälle als bislang bekannt

Dass Jungs - und insbesondere Fußballer - von Missbrauch betroffen sind, dafür gab es lange wenig Bewusstsein. Dabei reichen die Fälle bis in die 1980er-Jahre zurück, wie die ZDF-Recherche zeigt.

Viele Fälle werden nie zur Anzeige gebracht, sie tauchen in keiner Statistik auf. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geht deshalb von einer hohen Dunkelziffer aus.

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DFB: Mehr Mitarbeiter nötig

DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning sagt im ZDF-Interview, dass sie sich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinder- und Jugendschutz wünscht, um Missbrauch zu verhindern. Gleichzeitig räumt sie ein, dass der Datenschutz es schwer mache, mutmaßliche Täter zu verfolgen. Der DFB wisse nicht, von wie vielen Übergriffen Kinder und Jugendliche tatsächlich betroffen seien.

"Wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir noch 20 zusätzliche hauptamtliche Personen wünschen, die in die Landesverbände reisen und die Vereine besuchen können", sagt Sinning.

Der DFB ist der größte Sportverband der Welt mit acht Millionen Mitgliedern und über 200 Millionen Euro Budget.

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Kultur des Hinsehens

Ex-Profifußballer Jonas Hummels kennt die Branche gut. Als Jugendspieler beim FC Bayern und später im Profibereich hat er erlebt, welche Macht Spielerberater und Trainer haben.

Hummels fordert deshalb eine Kultur des Hinsehens und der Aufklärung: "Nur wenn der Fußball über diese Fälle spricht, wenn die Branche hinsieht, aufklärt, wird sich am Ende etwas zum Guten drehen."

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Hilfe bei sexueller Gewalt Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530.



Die Telefonzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 14 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 15 bis 20 Uhr.



Die Rufnummer ist (auch im Zweifelsfall) eine Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend, für Angehörige sowie Personen aus dem Umfeld von Kindern.

