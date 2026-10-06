Testspiele der DFB-Frauen : Australien und Japan "echte Härtetests"

06.10.2026 | 14:11 |

Das Frauen-DFB-Team startet in das WM-Jahr. In zwei Testspielen soll die Mannschaft ihre Abläufe verfestigen. Das muss jedoch ohne Kapitänin Giulia Gwinn passieren.