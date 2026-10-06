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ZDF-Mittagsmagazin

"Echte Härtetests" der DFB-Frauen gegen Australien und Japan

Testspiele der DFB-Frauen:Australien und Japan "echte Härtetests"

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Im ZDF-Mittagsmagazin spricht Johanna Rüdiger über das deutsche Frauen-Nationalteam und die Verletzung von Giulia Gwinn.

Das Frauen-DFB-Team startet in das WM-Jahr. In zwei Testspielen soll die Mannschaft ihre Abläufe verfestigen. Das muss jedoch ohne Kapitänin Giulia Gwinn passieren.

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