Testspiele der DFB-Frauen:Australien und Japan "echte Härtetests"
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Das Frauen-DFB-Team startet in das WM-Jahr. In zwei Testspielen soll die Mannschaft ihre Abläufe verfestigen. Das muss jedoch ohne Kapitänin Giulia Gwinn passieren.
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