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Leichathletik-EM: Silber und Bronze am ersten Wettkampftag

Leichathletik-EM:Bremm und Mabry gewinnen erste deutsche Medaillen

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Leichtathlet Florian Bremm

Florian Bremm gewinnt Silber über 5.000 Meter, Yemisi Mabry holt Bronze im Kugelstoßen.

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