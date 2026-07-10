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Frankreichs Superoffensive knipst auch gegen Marokko weiter

Drittes WM-Halbfinale in Folge:Frankreichs Superoffensive knipst auch gegen Marokko weiter

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Im Schatten von Kylian Mbappé treffen auch andere Stars in der Offensive der Franzosen.

Mbappe und Dembele jubeln
10.07.2026 | 0:15 min

Sportnachrichten