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Frankreichs Superoffensive knipst auch gegen Marokko weiter
Drittes WM-Halbfinale in Folge
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Frankreichs Superoffensive knipst auch gegen Marokko weiter
10.07.2026 | 00:59
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Im Schatten von Kylian Mbappé treffen auch andere Stars in der Offensive der Franzosen.
10.07.2026 | 0:15 min
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