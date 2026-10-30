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Ist er gegen seinen eigenen Sport allergisch?

Handball-Torhüter Möller:Ist er gegen seinen eigenen Sport allergisch?

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Handball-Torhüter Simon Möller tapt sich die Hände. Er ist gegen Harz allergisch - und gerade das wird für besseren Grip verwendet.

Simon Möller

Möller hat Glück: Mittlerweile wird im Handball vor allem synthetisches Harz verwendet, das allergikerfreundlich sein soll.

30.10.2026 | 0:23 min

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