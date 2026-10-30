Handball-Torhüter Möller:Ist er gegen seinen eigenen Sport allergisch?
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Handball-Torhüter Simon Möller tapt sich die Hände. Er ist gegen Harz allergisch - und gerade das wird für besseren Grip verwendet.
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