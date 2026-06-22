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WM-Euphorie steigt: Engpässe beim Undav-Trikot

WM-Euphorie steigt:Engpässe beim Undav-Trikot

von Petra Neubauer

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Undav zeigt sein Trikot.

Im Zuge der steigenden WM-Euphorie scheint das Undav-Trikot vergriffen. Grund: Engpässe in der Verfügbarkeit des Buchstaben "V".

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