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Fußball-WM 2026: Ist Gruppe F die ausgeglichenste WM-Gruppe?

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vor 20 Minuten
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Fußball-WM 2026:Gruppe F: Ist das die ausgeglichenste WM-Gruppe?

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Kaum klare Favoriten, dafür vier Teams auf Augenhöhe: Gruppe F könnte bei der Fußball-WM 2026 zur spannendsten und unberechenbarsten Vorrundengruppe werden.

WM-Gruppe F - Vorschau

Kaum klare Favoriten, dafür vier Teams auf Augenhöhe: Gruppe F könnte bei der Fußball-WM 2026 zur spannendsten und unberechenbarsten Vorrundengruppe werden.

08.05.2026 | 1:42 min
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