Fußball-WM 2026 : Gruppe F: Ist das die ausgeglichenste WM-Gruppe?

08.05.2026 | 13:29 |

Kaum klare Favoriten, dafür vier Teams auf Augenhöhe: Gruppe F könnte bei der Fußball-WM 2026 zur spannendsten und unberechenbarsten Vorrundengruppe werden.