Fußball-WM 2026:Gruppe F: Ist das die ausgeglichenste WM-Gruppe?
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Kaum klare Favoriten, dafür vier Teams auf Augenhöhe: Gruppe F könnte bei der Fußball-WM 2026 zur spannendsten und unberechenbarsten Vorrundengruppe werden.
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