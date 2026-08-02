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Sport

Ruder-EM in Italien: Gold und Silber für die deutschen Ruderer

Ruder-EM in Italien:Gold und Silber für die deutschen Ruderer

von Susanne Simon

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Oliver Zeidler (Deutschland) in Aktion.

Zwei Medaillen in den olympischen Bootsklassen für den deutschen Ruderverband: Oliver Zeidler holt sich bei der EM zum vierten Mal den Titel. Für den Achter reicht es für Silber.

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Quelle: Reuters

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