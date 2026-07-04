Visma-Team gewinnt Zeitfahren:Vingegaard holt zum Tour-Auftakt Gelb

Jonas Vingegaard ist zum Tour-Auftakt in Barcelona ins Gelbe Trikot gefahren. Der Giro-Sieger führte sein Visma-Team beim Mannschaftszeitfahren zum Sieg.

Jonas Vingegaard führt sein Visma-Team in Barcelona zum Sieg. Der Däne darf damit nach dem ersten Tourtag ins Gelbe Trikot schlüpfen. Quelle: Imago

Der Däne Jonas Vingegaard hat sich mit einem Sieg beim Tour-Auftakt gegen die anderen Favoriten Tadej Pogacar und Remco Evenepoel das erste Gelbe Trikot geschnappt. Der 29 Jahre alte zweimalige Tour-Champion war beim Mannschaftszeitfahren über 19,6 Kilometer für sein Visma-Team in Barcelona der schnellste Mann und setzte ein erstes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz.

Am Ende hatte der Giro-Sieger acht Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Ganna von Ineos. Der Slowene Pogacar landete für UAE auf Rang drei mit zwölf Sekunden Abstand. Der Belgier Evenepoel hängte seinen deutschen Teamkollegen Florian Lipowitz knapp zwei Kilometer vor dem Ziel ab und wurde Fünfter.

Das härteste Radrennen der Welt feiert seine 113. Ausgabe: Am Samstag beginnt die Tour de France. Mit dabei die Überflieger Pogacar, Vingegaard, Evenepoel und Lipowitz. 01.07.2026 | 0:58 min

113. Tour: Alle Fahrer werden einzeln gestoppt

Anders als bei vorherigen Mannschaftszeitfahren bei der Tour wurde die Zeit bei allen Fahrern einzeln genommen. Nach einem flachen Beginn endete die Etappe mit zwei kurzen Anstiegen.

Die Tour geht am Sonntag in und um Barcelona weiter. Wieder gibt es ein hügeliges Finale mit mehreren Bergwertungen und einem kurzen Anstieg zum Ziel. Größere Zeitabstände sind aber noch nicht zu erwarten. Die Rundfahrt endet am 26. Juli in Paris.

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Quelle: dpa