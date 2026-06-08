Mathew Ryan hätte zum Helden werden können, doch die Zockerei seines Trainers geriet zum Flop. Viermal flog der kurz zuvor eingewechselte Torwart-Routinier der Australier vergeblich in die Ecken - und so stand der späte und überraschende Torwart-Wechsel nach dem bitteren WM-Aus der Socceroos im Mittelpunkt der Diskussionen. Die Auswechslung von Patrick Beach für Ryan (34) in der 119. Minute werde "als einer der umstrittensten taktischen Fehlgriffe in die australische Fußballgeschichte eingehen", schrieb "The Sydney Morning Herald".

Nationaltrainer Tony Popovic verteidigte seine Entscheidung. "Wir hatten einfach das Gefühl, dass Mats Erfahrung den Unterschied ausmachen würde. Am Ende hat es nicht funktioniert, aber nicht wegen einer Fehlentscheidung von Mat oder mangelndem Können. Sie haben einfach sehr gute Elfmeter geschossen." Ryan hatte in seiner Karriere zuvor zwölf von 69 Elfmetern gehalten, Beach nur einen von acht. "Ich habe es zur gleichen Zeit erfahren wie ihr", sagte Beach. "Offensichtlich gab es einen Plan, der ausgearbeitet worden war, von dem wir jedoch nichts wissen sollten."