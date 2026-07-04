Argentinien gewinnt nach Verlängerung:"Hölle von Miami": Pressestimmen zu Argentinien - Kap Verde
Lange hält Kap Verde gegen Argentinien mit, zwingt den Titelverteidiger sogar in die Verlängerung. Obwohl am Ende eine Niederlage steht: Die internationale Presse zieht den Hut.
Der Weltmeister wackelte, aber er fiel nicht: Argentinien hat die wohl größte Blamage der WM-Geschichte nur mit größter Mühe verhindert - und Kap Verdes Märchen dramatisch beendet. Die internationale Presse feiert den Außenseiter dennoch.
Argentinien
Clarín: "Argentinien besiegt Kap Verde in einem Spiel voller Qual und steht im Achtelfinale."
La Nación: "Triumph und Erleichterung. Argentinien gewinnt ein Spiel, das sie fast die Weltmeisterschaft gekostet hätte. Ein hart erkämpftes 3:2 gegen Kap Verde brachte Erleichterung in der Hölle von Miami."
Olé: "Unglaublich und nervenaufreibend: Argentinien gewinnt in der Verlängerung 3:2 gegen Kap Verde und steht im Achtelfinale."
England
The Guardian: "Kap Verde droht mit einer Sensation, bevor Argentinien in einem WM-Klassiker die Herzen der Fans bricht."
The Independent: "Die denkbar beste Rechtfertigung für eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften. Kap Verde gab sich nicht mit der Situation zufrieden und versuchte nicht, den Gegner zu frustrieren. Sie kämpften bis zum Schluss, erzielten zwei fantastische Tore und hätten den Titelverteidiger beinahe gedemütigt."
The Sun: "Deroy Duartes Treffer in der 59. Minute war schon atemberaubend, aber Sidny Cabrals Tor in der Verlängerung wird als einer der größten Momente der WM-Geschichte in die Annalen eingehen."
Spanien
Marca: "Die Verlängerung bewahrt Argentinien vor einem WM-Wunder von Kap Verde."
AS: "Kap Verde treibt Messis Argentinien bis an die Grenze des Leidens."
Mundo Deportivo: "Argentinien wird im Achtelfinale gegen Ägypten spielen, aber Kap Verde hat es geschafft, als Überraschungsmannschaft dieses Turniers zu gelten. Fast hätte es einen Stern verdient. Einen blauen. Wie sein Trikot. Den Stern der Nationalmannschaft, die bei ihrem WM-Debüt die Welt hat erzittern lassen."
Sport: "Argentinien musste bis in die Verlängerung leiden, um den härtesten Neuling dieser Weltmeisterschaft zu bezwingen - einen Gegner, der zweimal ausglich und erst durch die Standard-Abteilung des Titelverteidigers zu Fall gebracht wurde."
Italien
Gazzetta dello Sport: "Hässliches Argentinien! Wie beängstigend. Argentinien gewann 3:2 nach Verlängerung, doch es war eine furchteinflößende Leistung gegen die Kapverden, die ein außergewöhnliches Spiel ablieferten, nie aufgaben, stets erhobenen Hauptes spielten und den Ball nie aus der Hand gaben."
Corriere dello Sport: "Argentinien erreicht das Achtelfinale, aber was für ein Kampf! Kap Verde steht kurz vor dem Triumph, als ein Eigentor in der Verlängerung die Partie entscheidet."
Frankreich
L’Équipe: "Der reine Wahnsinn. Argentinien ringt ein heldenhaftes Kap Verde nach Verlängerung nieder und zieht ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein."
USA
CBS: "Argentinien übersteht Schreckmoment: Die Titelverteidiger wurden vom Überraschungsteam des Turniers bis an ihre Grenzen gefordert."
USA Today: "Ein absoluter Klassiker! Lionel Messi und Titelverteidiger Argentinien entgingen nur knapp der größten Überraschung in der Geschichte der Weltmeisterschaft."
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