WM-Heimspiel für Argentiniens Star:In Miami: Mehr "Messi Mania" geht nicht
von Frank Hellmann, Miami
Lionel Messi spielt mit Weltmeister Argentinien in seiner Wahlheimat Miami gegen den Außenseiter Kap Verde. Aus Vermarktungssicht gibt es nichts Besseres.
Lionel Messi ist ein Phänomen. Er ist nämlich auch dann zu sehen, wenn Argentinien bei dieser WM gar nicht spielt. Im US-Sender "Fox Sports" laufen Werbespots in Endlosschleife: Messi wirbt für einen großen Chips-Hersteller, mit Christian Pulisic und Cristiano Ronaldo präsentiert er den offiziellen Biersponsor - und an der Seite von Hollywood-Star Tom Holland macht er sich für den Besuch eines Kinofilms stark.
Nimmermüder Lionel Messi
Die Liste ließe sich noch verlängern. Man könnte meinen, der vielbeschäftigte Mann komme gar nicht mehr zum Fußballspielen.
Was natürlich nicht stimmt. Der kürzlich 39 Jahre alt gewordene Kapitän Argentiniens ist immer noch nicht müde. Im Gegenteil: In der Vorrunde wirkte es so, als habe er seine WM-Form aus dem Winter 2022 einfach konserviert, als wären nicht dreieinhalb Jahre, sondern nur drei Monate vergangen.
Messi mit 19 WM-Toren Rekordschütze
Beim Turnier in Katar hatte er neben spielerischen Glanzpunkten auch eine kämpferische Attitüde offenbar, die ihm die Verehrung seiner Landsleute einbrachte.
Nun steht die Ikone schon bei sechs Treffern im Turnier - und 19 WM-Toren insgesamt. "GOAT" (Greatest Off All Time), wie sie gerade in den zu Superlativen jeder Art neigenden Vereinigten Staaten immer sagen, ist aktuell der WM-Rekordtorschütze.
Und damit es auch im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde stimmungsvoll bleibt, geht es für den Weltmeister nach Miami (Samstag, 0.00 Uhr MESZ / Magenta).
Argentinien spielt wohl nicht zufällig in Miami
Es kündigt sich der himmelblaue Höhepunkt für die "Messi Mania" an. Seit Sommer 2023 kickt der Heilige schließlich für Inter Miami. Und auch wenn die Partie gegen Kap Verde nicht in der Heimstätte des MLS-Klubs steigt (sondern im Hard Rock Stadium des NFL-Klubs Miami Dolphins), findet er hier ein Königreich ganz in Rosa vor - der Farbe seines Arbeitgebers.
Ganz zufällig hat die FIFA den Spielplan sicherlich nicht gezimmert, denn der wurde erst nach der Auslosung veröffentlicht. Alles auf Argentiniens Nummer zehn abzustellen, ist nicht verkehrt, um die Partner zu bedienen, die teures Geld fürs XXL-Event bezahlen.
Miami für Argentinier schnell erreichbar
Und wie war das bei der Klub-WM vor einem Jahr unter FIFA-Hoheit? Inter Miami bestritt damals das Eröffnungsspiel gegen Al-Ahly aus Ägypten eben im Hard Rock Stadium. Und nach Florida kommen Zehntausende Anhänger der "Alibiceleste" leichter als in andere US-Großstädte: Drei Fluggesellschaften steuern Miami aus Buenos Aires nonstop an. Und das mehrfach täglich.
Der Unternehmenswert von Messis Arbeitgeber im "Sunshine State" Miami hat sich seit seiner Ankunft auf mehr als eine Milliarde Dollar verdoppelt. Dass die Zuschauerzahlen insgesamt in der US-Liga geklettert sind, ist ebenfalls Messi zu verdanken.
Gerade hat Don Garber, der MLS-Commissioner, gesagt: "Messi bringt uns die größte Aufmerksamkeit. Wir lieben ihn, er liebt uns."
Messi "wie Raketentreibstoff" für die US-Liga
Für die MLS sei diese Figur wie "rocket fuel" (Raketentreibstoff), um in eine andere Umlaufbahn zu kommen. Und angeblich sei damit widerlegt, dass es nur Altstars über den Atlantik zieht.
Es ist dabei auffällig, wie eine nordamerikanische Profiliga und der Weltverband gleichermaßen von der Strahlkraft eines Südamerikaners profitieren.
Dafür haben sie ihm auch den roten Teppich ausgerollt. Weil der Bundesstaat Florida keine Einkommensteuer erhebt, gibt es vom kolportierten Jahresgehalt von 50 Millionen Dollar keine Abzüge.
Messi konnte sich für Familie und Freunde also ein privates Anwesen am Wasser für angeblich mehr als zehn Millionen Dollar locker leisten.
Es wird eine spannende Frage, welche Huldigungen nun gegen Kap Verde noch erfolgen. Sogar der gegnerische Trainer Bubista hat zur Causa Messi gesagt: "Gegen ihn zu spielen, macht uns stolz."
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