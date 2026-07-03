Community in Brockton: "Elfte kapverdische Insel" in WM-Ekstase

Das internationale Herz der Kapverden schlägt in Brockton, nahe Boston. Jeder Fünfte hier stammt von der Inselgruppe. Die Community feiert die Erfolge ihrer Kicker ausgelassen.

So schön kann ein Unentschieden sein. Fans des kapverdischen Teams feiern in Brockton nähe Boston das 2:2 gegen Uruguay. Quelle: AP Photo/Martin Meissner

Manuel da Silva steht hinter dem Tresen seines Restaurants in Brockton, knapp 40 Kilometer südlich von Boston. Es ist früher Nachmittag und noch ruhig in "Preto's Island Cuisine". Da Silva hat das Restaurant für kapverdische Küche 2018 eröffnet. Der 55-Jährige stammt selbst von der Inselgruppe im Zentralatlantik. Und derzeit, sagt da Silva, fühle sich Brockton an "wie die Kapverden".

Das mag einerseits verwundern, schließlich liegen zwischen dem Archipel knapp 500 Kilometer vor Afrikas Westküste und der Stadt im östlichen Massachusetts rund 5.400 Kilometer. Doch andererseits hat in etwa jeder Fünfte von Brockton's 100.000 Einwohnern kapverdische Wurzeln. Somit ist der Ort die weltweit größte kapverdische Diaspora und wird liebevoll "elfte Insel der Kapverden" genannt.

Manuel da Silva, Besitzer eines Restaurants mit kapverdischer Küche in Brockton nahe Boston. Quelle: Heiko Oldörp

Kap Verde wird auf den Straßen gefeiert

Die Kapverde-Connection ist derzeit besonders spürbar. Brockton bebt, Brockton tanzt, Brockton jubelt, wenn die Fußball-Nationalmannschaft der Kapverden bei der WM auf dem Platz steht.

"Junge, was hier los war", sagt da Silva, wenn er an die Gruppenspiele gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien denkt.

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In seinem Restaurant, draußen, auf der Main Street: überall fröhliche, feiernde Menschen. Kinder, Eltern, Großeltern - viele mit kapverdischen Fahnen oder T-Shirts. "Alle so glücklich, so begeistert, so viel Freude in der ganzen Stadt", sagt da Silva.

Torhüter Vozinha wird zur Instagram-Sensation

Er kommt mit einem Teller Buzio Estufado aus der Küche. Der traditionelle Meeresfrüchte-Eintopf ist eine Spezialität von Chefkoch Helton Rodrigues.

Das Essen ist für Manny Cardoso. Der 47-Jährige ist ein guter Freund von da Silva und arbeitet als Kreditspezialist im Haus gegenüber.

Küchenchef Helton Rodrigues kocht Buzio Estufado im Restaurant von Manuel da Silva. Quelle: Heiko Oldörp

Cardoso und da Silva sprechen über das Nationalteam, über Vozinha, Kap Verdes 40-jährigen Torwart-Titan. "Der kam aus dem Nichts, ist über Nacht berühmt geworden und hat jetzt sogar mehr Instagram-Follower als Tom Brady", betonen sie. Und es gibt noch eine unglaubliche Statistik zur Cinderella-Story der blauen Haie, wie die Nationalmannschaft auch genannt wird.

Als-WM-Neuling Spanien und Uruguay geschockt

Schon die WM-Qualifikation war ein großer Erfolg. Kap Verde hatte sich als Gruppensieger vor Kamerun durchgesetzt. Aber nun ist diese kleine Nation mit ihren knapp 600.000 Einwohnern sogar in die K.o.-Phase der Endrunde vorgeprescht.

"Spanien hat einen WM-Titel und Uruguay sogar zwei. Und wir haben gegen beide Unentschieden gespielt. Wir! Als WM-Neuling", sagt da Silva und klingt dabei so aufgeregt wie ein Kleinkind, das erstmals den Weihnachtsmann gesehen hat.

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5.000 Fans beim Public Viewing in Brockton

Das 0:0 im dritten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien bedeutete Platz zwei für Kap Verde in der Vorrundengruppe H. In Brockton hatten 5.000 Menschen die Partie beim Public Viewing im Baseballstadion verfolgt. "Es war verrückt", sagt Bürgermeister Moises Rodrigues. "Wir alle sind so stolz auf dieses klitzekleine Land."

Rodrigues hat in seinem Büro im schmucken Rathaus einen Wimpel des Kapverdischen Fußball-Verbandes hängen. "Den haben sie mir extra geschickt", sagt er. Der 64-Jährige ist in der Hauptstadt Praia geboren.

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Bürgermeister mit Nationalspieler verwandt

Und Rodrigues ist, wie er zwar eher nebenbei, aber dennoch stolz, betont, mit Kevin Pina verwandt. "Wir sind um einige Ecken Cousins." Mittelfeldspieler Pina hatte beim 2:2 gegen Uruguay mit einem wuchtigen Freistoß das 1:0 erzielt, Kap Verdes erstes WM-Tor. Als Teenager hatte Pina in Brockton gelebt.

Zurück im Restaurant von da Silva. Was der Grund für den Erfolg der Nationalmannschaft sei? "Harte Arbeit", antwortet Cardoso. Und für diese harte Arbeit werden die blauen Haie nun belohnt - mit dem größten Geschenk.

Im Sechzehntelfinale kommt es am Samstag, 0.00 Uhr (MESZ), in Miami zum Duell mit Lionel Messi und Weltmeister Argentinien. Cardoso weiß, was das bedeutet: "Brockton wird beben."

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