Sport

Olympia 2026: Deutsche Curler mit bitterer Niederlage

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Deutsche Curler mit bitterer Niederlage

|

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale müssen die deutschen Curler eine bittere Niederlage verdauen. Die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen

Dichter Schneefall: Snowboard-Wettbewerb vorerst abgesagt

Wegen dichten Schneefalls und eingeschränkter Sicht ist das für heute geplante Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen bei den Olympischen Spielen vorerst abgesagt worden. Ein Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes teilte mit, dass die Piste in Livigno nicht präpariert werden könne. 

Wann die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen um die Medaillen kämpfen werden, ist noch unklar. Eine Entscheidung über einen neuen Termin wird im Laufe des Tages bekanntgegeben", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Wichtige Meldung

Deutsche Curler müssen bittere Niederlage verdauen

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale müssen die deutschen Curling-Männer eine bittere Niederlage verdauen. Dem bis dato noch sieglosen Team aus Tschechien unterlag die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz mit 7:9.

Vor allem besagter Skip zeigte im letzten Drittel der Partie Nerven und leistete sich einige teil grobe Fehler. Weiter geht es für "Team D" heute Abend gegen die noch ungeschlagenen Schweizer.

Quelle: AP | Misper Apawu

Qualifikation der Aerials-Athletinnen verschiebt sich

Die Qualifikation der Freestyle-Skifahrerinnen in der Disziplin Aerials hat aufgrund der schlechten Wetterbedingungen noch nicht begonnen. Die Vorausscheidung, bei der auch die deutsche Athletin Emma Weiß dabei ist, hätte um 10.45 Uhr starten sollen. Nun soll die Qualifikation frühestens um 12.00 Uhr beginnen. In Livigno schneit es derzeit stark.

Medaillen für Kombinierer in weiter Ferne

Die Medaillenträume der deutschen nordischen Kombinierer haben sich nach dem Springen von der Großschanze schon fast zerschlagen. Bester Deutscher ist Johanens Rydzek auf Rang 15 mit 1:23 Minuten Rückstand, direkt hinter ihm ist Julian Schmid als 16. mit 1:35 Minuten Rückstand. Vinzenz Geiger liegt als 18. schon 1:43 Minuten hinter der Spitze.

Es führt nach dem Springen der Japaner Ryota Yamamoto knapp vor dem Gesamtweltcupführenden Johannes Lamparter. Der Olympiasieger von der Normalschanze Jens Luras Oftebro liegt mit nur 22 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz und geht als Favorit in den Langlauf um 13:45 Uhr. 

Preuß nicht Schlussläuferin der deutschen Biathlon-Staffel

Nach ihren gehäuften Problemen beim letzten Schießen ist Franziska Preuß nicht mehr Schlussläuferin der Biathlonstaffel. Am Mittwoch (14.45 Uhr) tritt sie schon an Position zwei an und will gemeinsam mit Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und der neuen Schlussläuferin Vanessa Voigt über 4 x 6 Kilometer eine Medaille gewinnen.

In bislang drei Einzelrennen waren die deutschen Frauen leer ausgegangen, nur zum Auftakt mit der Mixedstaffel hatte es bislang Bronze in Südtirol gegeben.

Wichtige Meldung

Mit Kreuzbandriss zu Bronze: Flora Tabanelli begeistert

Für ihren großen Traum ging Flora Tabanelli volles Risiko - und wurde belohnt. Trotz eines gerissenen Kreuzbandes gewann die Ski-Freestylerin Bronze im Big Air und bescherte Gastgeber Italien die nächste Medaille.

Ihre Olympia-Teilnahme war vor drei Monaten noch völlig ungewiss. Im November hat sie sich bei einem Trainingssturz die schwere Verletzung am rechten Knie zugezogen. Aber Tabanelli setzte alles auf eine Karte, verzichtete auf eine Operation und ließ sich stattdessen konservativ behandeln.

 

Quelle: dpa | Expa/ Johann Groder

Vor Deutschland-Duell: Frankreich suspendiert Crinon

Vor dem Eishockey-Duell mit Deutschland hat Frankreich seinen Spieler Pierre Crinon suspendiert. Er war im Spiel gegen Kanada in eine Schlägerei verwickelt.

"Das provozierende Verhalten von Pierre Crinon beim Verlassen des Eises, obwohl er gerade wegen einer Schlägerei des Spiels verwiesen worden war, stellt einen eindeutigen Verstoß gegen den olympischen Geist dar und schadet zudem den Werten unseres Sports", so der französische Verband FFHG.

Erstes Update aus Heimat: Vonn kann noch nicht wieder stehen

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. "Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett", schrieb die 41-jährige Amerikanerin auf der Plattform X. "Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein." 

In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.

Zukunft von Hase/Volodin nach Olympia-Bronze ungewiss

Das deutsche Paarlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat seine Zukunft nach dem dritten Platz bei Olympia offen gelassen. "Kein Kommentar dazu", antwortete Hase mit einem Lachen auf die Frage, ob man vorhabe, bis zu den nächsten Winterspielen in den französischen Alpen 2030 als Eiskunstlauf-Paar weiterzumachen. 

Direkt danach ergänzte Hase: "Wir werden die Saison beenden, werden ein bisschen den Sommer genießen, ein bisschen freimachen. Ich habe einen Bundeswehr-Lehrgang. Und dann schauen wir, wie es weitergeht, wie lang, in welchem Rahmen."

Wichtige Meldung

Gold-Traum geplatzt: Hase/Volodin gewinnen Bronze

Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin gewinnen nach einer fehlerhaften Kür Bronze. Die Enttäuschung war dem deutschen Top-Duo deutlich anzusehen. Acht Jahre nach dem Olympiasieg von Aljona Savchenko/Bruno Massot kamen die beiden 26-Jährigen auf 219,09 Punkte und musste sich damit den überragenden japanischen Weltmeistern Riku Miura/Ryuichi Kihara (231,24) und Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (221,75) geschlagen geben. 

Hase/Volodin waren nach dem Kurzprogramm (80,01) als Führende in die Entscheidung gestartet - patzten aber in der Kür. Zuvor waren Miura/Kihara ein herausragender Vortrag gelungen, auch die georgischen Europameister schoben sich noch vor die Vize-Weltmeister. Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel lief mit Saisonbestleistung auf Rang zehn (194,11). Mehr dazu lesen Sie hier.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Nach Abbruch: Wellinger und Raimund verpassen Medaille im Team

Die Skispringer Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben eine Medaille zum Olympia-Abschluss beim vorzeitig abgebrochenen Wettkampf im Super Team knapp verpasst. Normalschanzen-Olympiasieger Raimund und Wellinger belegten auf der Großschanze in Predazzo den vierten Platz. Gold gewannen die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher. Silber sicherten sich Pawel Wasek und Kacper Tomasiak aus Polen, Bronze ging an das norwegische Duo Johann Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal. 

Der Wettbewerb wurde im laufenden dritten und letzten Durchgang bei starkem Schneefall abgebrochen, damit wurde das Ergebnis nach zwei Durchgängen gewertet. So fehlten dem deutschen Duo nur 0,3 Punkte auf Bronze. Raimund dürfte die Winterspiele trotzdem in guter Erinnerung behalten. Der 25-Jährige war nach Italien gereist, ohne jemals im Weltcup gewonnen zu haben. Mit Gold fährt er wieder nach Hause.

Videoplayer

Vonn aus Klinik entlassen - Kuscheltiere für Kinderstation

Lindsey Vonn hat die Klinik in Treviso verlassen und sich auf den Weg in die USA gemacht - nicht ohne eine kleine Geste zum Abschied. Die Stofftiere, die ihr in den vergangenen Tagen geschenkt worden waren, ließ die 41-Jährige als Spende auf der Kinderstation zurück.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. In den USA sollen weitere Operationen folgen.

Wichtige Meldung

Wie Olympioniken mit Hass im Netz umgehen

Der DOSB schlägt Alarm, die Staatsanwaltschaft ermittelt und Vanessa Voigt hat sich auf Instagram schon abgemeldet - die Athleten sind bei den Olympischen Winterspielen massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Im Vergleich zu den Sommerspielen in Paris hat sich die Dauerproblematik noch einmal verstärkt.  

Um sich vor Pöbeleien zu schützen, setzt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wie schon vor zwei Jahren in Paris auf künstliche Intelligenz, die den Athleten zur Verfügung gestellt wird. Die Technik kann Beleidigungen, Drohungen sowie rassistische, sexistische und andere diskriminierende Inhalte in Echtzeit erkennen. Wird der Hass im Netz immer mehr? Rennrodler Felix Loch erklärt bei ZDFheute live, wie er sich davor schützt. Mehr dazu lesen Sie hier

 

Videoplayer

Laura Nolte greift im Monobob nach Gold

Laura Nolte greift bei den Olympischen Spielen im Monobob nach Gold. Die Weltcup-Dominatorin büßte in Cortina d'Ampezzo im dritten Lauf zwar etwas von ihrem Vorsprung ein, geht aber mit einem Puffer von 0,15 Sekunden auf die starke US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor in den Entscheidungsdurchgang. Dritte ist Kaillie Armbruster Humphries (+0,24) aus den USA, ebenfalls noch in Schlagdistanz. 

Für Nolte wäre es nach dem Triumph im Zweier vor vier Jahren in Peking der zweite Olympiasieg. Die in Frankfurt am Main lebende Ausnahmepilotin war mit 0,22 Sekunden Vorsprung in den zweiten Wettkampftag gegangen und zeigte erneut eine nahezu fehlerfreie Vorstellung - die US-Amerikanerinnen schlugen aber mit jeweils Bahnrekord eindrucksvoll zurück. Nolte peilt in Norditalien ihr erstes Gold im Monobob an, nachdem sie bei der olympischen Premiere des kleinen Frauen-Schlittens vor vier Jahren in Peking nur Vierte geworden war.

Videoplayer

Ein Beutel Senf gegen den Krampf - Eishockey-Star Draisaitl mit spezieller Methode

Gegen ein bisschen Senf hat kein Krampf eine Chance - jedenfalls nach den Erfahrungen von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl. Das hat er dem TV-Sender Eurosport erzählt. "Senf ist total gut gegen Krämpfe", sagte der 30-Jährige. Bei der 1:5-Niederlage der Deutschen gegen die USA war auf Fernsehbildern zu sehen, wie der NHL-Star sich einen kleinen Portionsbeutel Senf genehmigte.

Wenn er auf der Bank spürt, dass ein Krampf im Anmarsch sein könnte, greift Draisaitl zu dem Hausmittel. Die in Senf enthaltene Essigsäure kann Krämpfe lindern oder vorbeugend wirken, weil sie dabei hilft, dass die Durchblutung der belasteten Muskulatur angeregt wird.

Silbermedaillengewinner Jungk sucht Obdach in Cortina: "Meldet euch"

Einem Medaillengewinner ganz nah sein? Das können Olympia-Fans in Cortina d'Ampezzo - wenn denn ihre Ferienunterkunft groß genug ist. Nach dem Gewinn zweier Silbermedaillen sucht Skeletoni Axel Jungk notgedrungen eine neue Bleibe, weshalb er im ZDF-Interview prompt einen Aufruf startete. "Es ist schade, wir müssen morgen früh direkt das Dorf verlassen, weil wohl zu wenig Platz ist", berichtete Jungk am Montag im ZDF - und fügte grinsend an: "Also falls hier jemand zuschaut, der in Cortina ist und Platz für ein paar Sportler hat: Wir würden uns freuen, meldet euch!"

Viel Schlaf benötigt Jungk trotz der Medaillenparty bis 6.30 Uhr in der neuen Unterkunft nach eigener Aussage allerdings nicht. "Kann ich in den nächsten Wochen zu Hause. Jetzt will ich hier alles aufsaugen und mitnehmen so gut es geht", sagte der 34-Jährige. Erst am Sonntag hatte Jungk gemeinsam mit Susanne Kreher Silber bei der olympischen Premiere im Mixed-Team gewonnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Olympiasieger geschlagen: Deutsche Curler melden sich zurück

Skip Marc Muskatewitz und seine Teamkollegen schrien ihre Freude und Erleichterung heraus. Die deutschen Curling-Männer haben ihre Chancen auf eine Medaille bei den Winterspielen in Cortina am Leben gehalten. Im wegweisenden sechsten Spiel gewann die junge Auswahl gegen Olympiasieger Schweden 7:3 - und steht nun bei drei Siegen und drei Niederlagen. Damit belegen die Europameister von 2024 den geteilten sechsten Rang. Drei Spiele stehen in der Round Robin noch aus, am Dienstag kommt es zu einem Doppelspieltag gegen Tschechien (9.05 Uhr) und die noch ungeschlagenen Schweizer (19.05 Uhr).

Zum Abschluss geht es am Donnerstag gegen China. Peking-Goldmedaillengewinner Schweden steht mit nur einem Sieg vor dem Aus. Nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen die USA (6:8) und den Weltranglistenersten Großbritannien (4:9) war der Druck für die deutsche Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard gestiegen. Muskatewitz und Co. brauchten den Sieg gegen die Schweden, um das erklärte Ziel Top vier nicht komplett aus den Augen zu verlieren.

Italienisches Dopinglabor: Hightech gegen Betrug im Spitzensport

Millioneninvestition, modernste Technik - Italien will Dopern den Kampf ansagen. Aber Experten warnen schon vor neuen Herausforderungen.

Videoplayer

Der stille Star beim Curling wird zum gefeierten Hype

Der Schotte Marc Callan präpariert das Eis bei den olympischen Curling-Wettbewerben - und wird fast nebenbei zum Internetstar: Wenn Callan über das Eis tippelt, werden Erinnerungen an Pop-Star Michael Jackson wach. 

Videoplayer
Wichtige Meldung

Drama im Slalom: Norweger McGrath flüchtet wütend in den Wald

Der norwegische Skirennfahrer Atle Lie McGrath hat im Olympia-Slalom von Bormio ein sportliches Drama erlebt und seinen Gefühlen danach auf ungewöhnliche Art freien Lauf gelassen: Der 25-Jährige ging als Führender mit deutlichem Vorsprung in den zweiten Durchgang, hatte die Goldmedaille vor Augen, fädelte dann allerdings ein und schied aus. 

Tief enttäuscht warf McGrath daraufhin erst in hohem Bogen seine Skistöcke weg und stapfte dann zu Fuß los Richtung Wald. Der Skandinavier lief einmal quer über die Piste, passierte die Streckenbegrenzung, ging weiter und weiter - und ließ sich schließlich in der Nähe von ein paar Bäumen in den Schnee fallen. 

Das unglückliche Ausscheiden des Weltcup-Führenden im Video, (klicken Sie auf die Sprungmarken) 

Videoplayer
Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
