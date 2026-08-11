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Sport

"Gold, Silber, Machtmissbrauch": Welche Folgen hatte die Doku?

"Gold, Silber, Machtmissbrauch":Welche Konsequenzen hatte die frontal-Doku?

von Michael Haselrieder und Christina Zühlke

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Eileen Demes und Elena Kelety

Vor einem Jahr sorgte die ZDF-frontal-Dokumentation "Gold, Silber, Machtmissbrauch" deutschlandweit für Schlagzeilen. Was hat sich seitdem getan?

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Quelle: Reuters

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