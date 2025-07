Frauen-Fußball-EM: Frankreich zu stark für Neuling Wales

Frankreichs Fußballerinnen haben sich nach dem Sieg gegen Titelverteidiger England den zweiten Sieg gesichert. Die Mitfavoritinnen auf den EM-Titel besiegten EM-Neuling Wales, der in St. Gallen Historisches schaffte: Das erste Tor bei einer Endrunde für ein Frauenteam. Es sollte beim 1:4 der einzige walisische Treffer bleiben.

Clara Mateo hatte Frankreich früh in Führung (8.) gebracht, dann schrieb Jess Fishlock mit ihrem Treffer für Wales Geschichte (13.). Durch einen schwach geschossenen Foulelfmeter sorgte Kadidiatou Diani für das 2:1 (45.+1), Amel Majri (53.) und Grace Geyoro (63.) legten im zweiten Durchgang nach. Die Französinnen sind nun Tabellenführerinnen der Gruppe D.

Frankreich tut sich mit Wales schwer

Die Elf von Laurent Bonadéi tat sich mit den Briten zeitweise schwer und ging nur dank eines auch nicht allzu gut ausgeführten Elfmeters kurz vor der Pause nicht mit einem Unentschieden in die Kabine. Nach einer taktischen Umstellung besorgte Majri infolge eines Torfrau-Fehlers das 3:1 und Grace Geyoro den Endstand knappe zehn Minuten später.

Es zeigt sich: Frankreich kann auf eine starke Offensive bauen, muss in der Defensive aber etwas nachjustieren. Wales scheidet erwartungsgemäß aus dem Turnier aus, kann aber auch in Anbetracht der Umstände und Möglichkeiten erhobenen Hauptes die Heimreise antreten. Zuvor geht es aber am Sonntag (21 Uhr/ARD) gegen die Engländerinnen.