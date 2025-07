Jota-Tod überschattet Portugals EM-Auftakt

am 03.07.2025 halten Portugiesische Spielerinnen ein Banner zum Gedenken an den portugiesischen Fußballspieler Diogo Jota. Quelle: dpa

Als sich die schwer geschlagenen Portugiesinnen hinter dem schwarzen Gedenkbanner für Diogo Jota versammelten, löste sich ihr Schmerz über die höchste EM -Niederlage in tiefer Trauer auf. "Obrigado por tudo, Diogo Jota! Descansa em Paz", stand auf dem Tuch, das Kapitänin Carole Costa und ihre Mitspielerinnen im Berner Wankdorf-Stadion zeigten, "Danke für alles, ruhe in Frieden".

"Harter Tag" für Portugals Spielerinnen

Mit dem tödlich verunglückten Liverpool-Stürmer verloren viele von ihnen einen treuen Begleiter und Freund des Fußballs der Frauen. "Es war ein harter Tag für uns", sagte Nationaltrainer Francisco Neto nach dem 0:5 (0:4) gegen Weltmeister Spanien nur wenige Stunden nach der schrecklichen Nachricht vom Unfalltod von Jota und dessen Bruder André Silva.

Neto hatte Jota einst als Assistenzcoach der U19 betreut und ist "in Kontakt geblieben" mit ihm:

Diogo hat unsere Mannschaft und die Spielerinnen verfolgt, weil er das Land liebte. Er kannte immer unsere Ergebnisse, wenn ich mit ihm sprach. „ Portugals Nationaltrainer Francisco Neto

Tränen und Trauer bei Partie in Bern

In Bern kulminierte die Trauer aus der Heimat, aus Liverpool und der ganzen Fußball-Welt. Bei der Nationalhymne und der Schweigeminute vor dem Spiel, als Jotas Porträt in Schwarz-Weiß auf der Anzeigetafel erschien, hatten viele Tränen in den Augen, Fans erinnerten mit Fotos oder Plakaten an ihr Idol.

Spaniens Weltmeisterinnen haben ihre Titel-Ambitionen mit einer Tor-Gala zum Auftakt unterstrichen. In Gruppe B siegte das Team gegen überforderte Portugiesinnen. 02.07.2025 | 7:16 min

Nach der erwartbaren sportlichen Abreibung berichteten die Spielerinnen, wie schwer es ihnen gefallen war, überhaupt auf dem Platz zu stehen. "Es ist schwer, mein Herz ist schwer", sagte Stürmerin Jéssica Silva, "da gibt es viel wichtigere Dinge als Fußball." Die Niederlage, mit dem 0:5 gegen Schweden bei der EM 2022 Portugals höchste bei einem großen Turnier, sei "irrelevant".

Angreiferin Diana Silva nannte Jota "einen der Guten", er habe "immer mit uns gefiebert und uns sehr viel bedeutet."

Er ist einer von uns, der Fußball ist ohne ihn ärmer - und wir sind es auch. „ Fußballerin Diana Silva

Weltweite Anteilnahme : Auch Ronaldo trauert um Teamkollege Jota

Beisetzung am Samstag in Jotas Heimatort

Zur selben Zeit, als die Spielerinnen ihre Trauer öffentlich verarbeiteten, fuhr an einer Kirche in Jotas Heimatort Gondomar der Leichenwagen mit den beiden Särgen vor. Die wenigen Augenzeugen begrüßten ihn mit Applaus, auch hier gab es Tränen. Am Samstag (11.00 Uhr/MESZ) sollen die Brüder in der Stadt nahe Porto beerdigt werden.

Spanien gegen Portugal in der Vorrunde der Frauen-EM 2025: Die Weltmeisterinnen aus Spanien zählen zu den Top-Favoriten. Das Duell in der Gruppe B im Relive verfolgen. 03.07.2025 | 180:31 min

Das Sportblatt "A Bola" hob am Freitag beide Fußballer auf den Titel, dazu die Zeile: "You'll never walk alone". Das Liverpool Echo nannte Jota "für immer unsere Nummer 20". Vor den Viertelfinals der Klub-WM wird es weitere Gedenkminuten geben.

Portugals langjährige Kapitänin Dolores Silva leistete am Freitagmorgen via Instagram einen Schwur. "Wir versprechen", schrieb sie, "dass wir für sie, für euch, für uns und für alle, die uns weiterhin unterstützen, auf das Feld zurückkehren werden. Für Portugal!"

