Darts: Beau Greaves gewinnt als erste Frau ein PDC-Turnier

Beau Greaves hat erneut Darts-Geschichte geschrieben und als erste Frau ein Turnier auf der PDC-Tour gewonnen. Die 22 Jahre alte Engländerin siegte im Finale gegen Michael Smith.

Beau Greaves hat als erste Frau ein Turnier auf der PDC-Tour gewonnen. Die 22 Jahre alte Engländerin siegte im Finale gegen Ex-Weltmeister Michael Smith (Archivbild). 28.04.2026 | 0:30 min

Dartsspielerin Beau Greaves hat als erste Frau ein offenes Turnier auf der PDC-Tour gewonnen. Die 22-jährige Engländerin triumphierte am Montag beim elften Event der Players Championship in Milton Keynes in Mittelengland.

Im Finale setzte sich Greaves gegen den früheren Weltmeister Michael Smith (England) mit 8:7 durch, sie entschied das Match mit einem 142er-Checkout.

Ich kann es nicht glauben, ich bin so stolz. „ Dartsspielerin Beau Greaves nach ihrem Coup

"Ich bin wirklich schwer ins Jahr reingekommen. Das ist jetzt ein kompletter Schock", sagte Greaves nach ihrem Coup.

Greaves 2024: Frauen könnten "niemals mit Männern mithalten"

Greaves widerlegte sogar ihre eigenen Annahmen. Noch 2024 hatte sie geäußert, Frauen könnten "niemals mit den Männern mithalten". Sie "glaube einfach nicht, dass wir jemals gut genug sein werden, um gegen Spieler wie Luke Humphries, Michael van Gerwen und Luke Littler anzutreten", hatte sie damals gesagt.

Auf dem Weg zum Turniersieg hatte Greaves mit Gary Anderson (Schottland) und Rob Cross (England) weitere Ex-Champions besiegt. Im Februar hatte Greaves bereits den ersten Neundarter einer Frau auf der PDC-Tour geworfen.

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