Madrid: Angeschlagener Zverev im Achtelfinale

Im Duell mit dem Franzosen Terence Atman gewinnt Alexander Zverev mit etwas Mühe in Madrid mit 6:3 und 7:6. Nach der Partie spricht er über körperliche Probleme, bleibt aber vage.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Madrid trotz körperlicher Probleme ins Achtelfinale einzogen. Der Weltranglistendritte hatte am Montagabend in der dritten Runde gegen den Franzosen Térence Atmane lange keine Schwierigkeiten. Nach einem etwas komplizierteren zweiten Satz gewann der Hamburger das erste Aufeinandertreffen mit dem Linkshänder letztlich mit 6:3, 7:6 (7:2).

"Ich hatte im zweiten Satz ein paar körperliche Probleme. Ich werde nicht sagen, was es ist", erklärte Zverev nach der Partie: "Bis 6:3, 5:2 habe ich ein sehr gutes Match gespielt. Mal schauen, was es ist. Ich hoffe, dass ich morgen spielen kann."