Fußball-WM 2026: Nagelsmann beruft WM-Kader neun Tage später

Welche Nationalspieler fahren mit zur WM? Für die Antwort darauf möchte sich Bundestrainer Nagelsmann mehr Zeit lassen. Die Kaderbekanntgabe im Mai wird deshalb verschoben.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft ist bis zur WM eng getaktet. 28.04.2026 | 0:44 min

Bis zur Fußball-WM ist der Zeitplan für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eng getaktet. Zunächst sind alle Augen auf die Kaderbekanntgabe von Bundestrainer Julian Nagelsmann gerichtet. Der Termin dafür war vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) eigentlich für den 12. Mai angesetzt worden. Doch wie der DFB am Dienstag mitteilte, wird der Termin vom 12. Mai auf den 21. Mai verschoben. Das Trainingslager in Herzogenaurach beginnt zudem nicht am 25. Mai, sondern am 27. Mai.

Nagelsmann will nun noch den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai abwarten, um bis zuletzt Eindrücke potenzieller WM-Spieler gewinnen zu können. Womöglich auch von aktuell verletzten Akteuren wie dem Dortmunder Felix Nmecha oder Bayern-Youngster Lennart Karl, die im Saisonendspurt noch auf Einsätze kommen könnten.

Die WM-Vorbereitung wurde auch angepasst: Zahlreiche Nationalspieler stehen mit Bayern und Stuttgart noch im DFB-Pokalfinale am 23. Mai.

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WM-Kader muss am 1. Juni gemeldet werden

Falls der FC Bayern sich zudem in der Champions League für das Endspiel am 30. Mai qualifizieren sollte, hätten die Nationalspieler des deutschen Rekordmeisters bis zum ersten Gruppenspiel des DFB-Teams bei der Fußball-WM nur noch 14 Tage Zeit zur Regeneration und zum Einspielen mit den Nationalmannschaftskollegen.

Der endgültige Kader muss am 1. Juni 2026 der FIFA gemeldet werden. Bis dann können noch Spieler nachnominiert oder gestrichen werden, sollte Nagelsmann am 21. Mai mehr als 26 Namen verkünden.

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Die Termine bis zum ersten deutschen WM-Spiel am 14. Juni:



16. Mai: Letzter Bundesliga-Spieltag

21. Mai: WM-Kadernominierung

23. Mai: DFB-Pokalfinale in Berlin

27. Mai: Beginn des 1. WM-Trainingslagers in Herzogenaurach

30. Mai: Champions-League-Finale in Budapest

31. Mai: Testspiel gegen Finnland in Mainz

01. Juni: Nominierungsschluss bei der FIFA

02. Juni: Beginn des 2. WM-Trainingslagers in Chicago

06. Juni: Testspiel gegen die USA in Chicago

08. Juni: Bezug des WM-Quartiers in Winston-Salem (North Carolina)

14. Juni: 1. Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Curacao in Houston

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Quelle: ZDF, SID, dpa