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Fußball-WM

Fußball-WM 2026: Nagelsmann beruft WM-Kader neun Tage später

Bundestrainer will noch abwarten:Nagelsmann beruft WM-Kader neun Tage später als geplant

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Welche Nationalspieler fahren mit zur WM? Für die Antwort darauf möchte sich Bundestrainer Nagelsmann mehr Zeit lassen. Die Kaderbekanntgabe im Mai wird deshalb verschoben.

Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft haben vor dem Spiel Aufstellung für ein Teamfoto genommen.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft ist bis zur WM eng getaktet.

28.04.2026 | 0:44 min

Bis zur Fußball-WM ist der Zeitplan für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eng getaktet. Zunächst sind alle Augen auf die Kaderbekanntgabe von Bundestrainer Julian Nagelsmann gerichtet. Der Termin dafür war vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) eigentlich für den 12. Mai angesetzt worden. Doch wie der DFB am Dienstag mitteilte, wird der Termin vom 12. Mai auf den 21. Mai verschoben. Das Trainingslager in Herzogenaurach beginnt zudem nicht am 25. Mai, sondern am 27. Mai.

Nagelsmann will nun noch den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai abwarten, um bis zuletzt Eindrücke potenzieller WM-Spieler gewinnen zu können. Womöglich auch von aktuell verletzten Akteuren wie dem Dortmunder Felix Nmecha oder Bayern-Youngster Lennart Karl, die im Saisonendspurt noch auf Einsätze kommen könnten. 

Die WM-Vorbereitung wurde auch angepasst: Zahlreiche Nationalspieler stehen mit Bayern und Stuttgart noch im DFB-Pokalfinale am 23. Mai.

Tiago Tomas

Titelverteidiger VfB Stuttgart steht wieder im Pokalfinale. Gegen den SC Freiburg drehten die Schwaben die Partie und kam zuhause in der Verlängerung zu einem 2:1. Im Endspiel wartet der FCB.

23.04.2026 | 5:59 min

WM-Kader muss am 1. Juni gemeldet werden

Falls der FC Bayern sich zudem in der Champions League für das Endspiel am 30. Mai qualifizieren sollte, hätten die Nationalspieler des deutschen Rekordmeisters bis zum ersten Gruppenspiel des DFB-Teams bei der Fußball-WM nur noch 14 Tage Zeit zur Regeneration und zum Einspielen mit den Nationalmannschaftskollegen.

Der endgültige Kader muss am 1. Juni 2026 der FIFA gemeldet werden. Bis dann können noch Spieler nachnominiert oder gestrichen werden, sollte Nagelsmann am 21. Mai mehr als 26 Namen verkünden.

Länderspiel Deutschland - Ghana: Deniz Undav

Die DFB-Auswahl hat den WM-Test gegen Ghana mit 2:1 gewonnen. Nach vielen vergebenen Chancen sorgte Deniz Undav für den Siegtreffer und ließ sich vor heimischer Kulisse feiern.

31.03.2026 | 2:06 min

Die Termine bis zum ersten deutschen WM-Spiel am 14. Juni:

  • 16. Mai: Letzter Bundesliga-Spieltag
  • 21. Mai: WM-Kadernominierung
  • 23. Mai: DFB-Pokalfinale in Berlin
  • 27. Mai: Beginn des 1. WM-Trainingslagers in Herzogenaurach
  • 30. Mai: Champions-League-Finale in Budapest
  • 31. Mai: Testspiel gegen Finnland in Mainz
  • 01. Juni: Nominierungsschluss bei der FIFA
  • 02. Juni: Beginn des 2. WM-Trainingslagers in Chicago
  • 06. Juni: Testspiel gegen die USA in Chicago
  • 08. Juni: Bezug des WM-Quartiers in Winston-Salem (North Carolina)
  • 14. Juni: 1. Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Curacao in Houston

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Quelle: ZDF, SID, dpa
Über das Thema berichtete ZDFheute in dem Videobeitrag "Enger Fahrplan bis zum ersten WM-Spiel" am 17.04.2026 um 08:33 Uhr, aktualisiert am 28.04.2026 um 14:39 Uhr.
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