Fall Gavel: Bamberg-Basketball Geldgeber Stoschek will nicht mehr

Bambergs Trainer Gavel will zu Bayern München wechseln, beruft sich auf einen Formfehler in seinem Vertrag und kündigt ihn. Bamberg steht vor einem Umbruch wohl ohne Stoschek.

Für seine Kündigung wird Bamberg-Trainer Anton Gavel heftig kritisiert. Quelle: contrastphoto

Die Profis des FC Bayern verweigerten jeglichen Kommentar, der Pressesprecher verwies einfach auf den Rivalen aus Bamberg: Das offensive Buhlen der Münchner um den Bamberger Erfolgstrainer Anton Gavel als Nachfolger von Svetislav Pešic hat inmitten der Finalserie für ein sportliches Beben gesorgt. Bayern München ist gegen Alba Berlin nur noch einen Sieg von der Titelverteidigung entfernt.

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Kündigung, weil nur digital unterschrieben wurde?

Der Bamberger Gesellschafter Michael Stoschek hat sich am Abend - gezielt rund zwei Stunden vor Beginn des dritten Finalduells in Berlin - via "Bild" und "Hamburger Abendblatt" - zu Wort gemeldet und Interna veröffentlicht.

Stoscheks Aussagen zufolge beruft sich der bis Sommer 2027 an Bamberg gebundene Gavel auf einen Formfehler in seinem Vertrag. "Er hat der Geschäftsführung eine Kündigung vorgelegt: Weil die digitale Unterschrift nicht schriftlich bestätigt wurde, sei sie angreifbar", berichtete der aufgebrachte Stoschek.

Hainer und Bayern München wollen keine Ablöse zahlen

Dies ermögliche Gavel, den Vertrag zu kündigen und Bamberg ablösefrei zu verlassen. Obwohl die Münchner längst zum Krösus der Liga aufgestiegen sind, wollen sie für Trainer Gavel dem Vernehmen nach kein Geld bezahlen. Darauf soll die Delegation um Bayern-Präsident Herbert Hainer in den Verhandlungen bestanden haben.

"Ich finde es absolut unfair, dass der größte und finanzstärkste Sportclub Europas dem kleinen Bamberg auf diese Weise den wichtigen Trainer wegnimmt", ärgerte sich Stoschek.

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Stoschek will in Bamberg aussteigen

Auch sein Versuch, die Sache über seinen alten Freund und Bayern-Patron Uli Hoeneß zu regeln, scheiterte demnach. Seinen Ausstieg als kausale Folge der Gavel-Thematik begründete Stoschek so: "Ich habe mein Herzblut verloren, mit dem ich über so viele Jahre den Basketball begleitet habe."

Die Causa Anton Gavel berührt mich so sehr, dass ich mit dem Basketball nichts mehr zu tun haben möchte. „ Michael Stoschek

Michael Stoschek war lange Geschäftsführer bei Brose und mit dem Automobilzulieferer bis 2023 rund 17 Jahre Hauptsponsor bei den Bamberger Basketballern. Stoschek hat nach eigenen Angaben rund 85 Millionen Euro in den Verein gesteckt. In dieser Zeit wurde Bamberg achtmal Deutscher Meister. Auch nach der Zeit als Hauptsponsor hat Stoschek den Verein weiter finanziell unterstützt.

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Großer Umbruch steht bevor

Die Bamberger Basketballer erreichten unter der Führung von Spielerlegende Anton Gavel das Play-off-Halbfinale und gewannen seit 2019 wieder den Pokal. Doch zum Saisonende wirkt der Basketballklub aus Oberfranken wie ein sinkendes Schiff. Nach zwei Jahren als Trainer geht Anton Gavel nun wohl ablösefrei.

Kapitän und Topscorer Ibi Watson wechselt zum Liga-Konkurrenten nach Ulm, Zach Ensminger geht nach Oldenburg, der deutsche Flügelspieler Moritz Krimmer zurück nach Trier. Auch über einen Weggang des besten Verteidigers der Liga, Center Ejiofor Onu wird spekuliert.

Ein konkurrenzfähiges Team - inklusive Trainer - neu aufzubauen wird eine Herausforderung und ohne Stoschek als Patron noch schwieriger.

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Quelle: dpa, ZDF