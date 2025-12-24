Geschenkpapier gehört bei den meisten zum Schenken dazu. Wie man welches Papier richtig entsorgt und welche umweltfreundlichen Alternativen es zu herkömmlichem Geschenkpapier gibt.

Weihnachtsgeschenke ganz ohne klassisches Geschenkpapier einpacken: ZDF-Redakteurin Usha Jain kreiert aus Socken oder altem Zeitungspapier hübsche Verpackungen. 15.12.2025 | 8:11 min

Meist benutzt man es nur einmal und dann landet es im Müll: Geschenkpapier. Dennoch ist es für viele unverzichtbar an Weihnachten und Geburtstagen - und natürlich an allen anderen Tagen, an denen man Geschenke macht. Worauf Sie bei Geschenkpapier in Sachen Mülltrennung achten sollten - und was Sie anstelle von Geschenkpapier verwenden können.

Geschenkpapier richtig trennen

Beim Geschenkpapier stellt sich die Frage: Wie entsorge ich es richtig? Denn nicht jedes Papier darf in den Papiermüll. Und was ist eigentlich mit Geschenkband? Claudia Ballhause von der Stadtreinigung Leipzig erklärt, was bei der Entsorgung zu beachten ist.

In die gelbe Tonne oder den gelben Sack kommen Verpackungsabfälle, die recycelt werden sollen. Doch viele dieser Abfälle werden nicht wiederverwertet, sondern verbrannt. 06.12.2025 | 1:28 min

Gebrauchtes, unbeschichtetes Geschenkpapier, leere Kartonverpackungen oder Schachteln aus Papier und Pappe dürfen in das Altpapier. Schleifen aus Kunststoff und Geschenkband aus einem Material gelten als Wertstoff und können in die Gelbe Tonne. Beschichtetes und glitzerndes Geschenkpapier und Geschenkband, das aus verschiedenen Materialien besteht, gehören in die Restmülltonne.

In der Regel ist beschichtetes Papier nicht ohne Weiteres recycelbar. „ Claudia Ballhause, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Stadtreinigung Leipzig

Daher gehöre es nicht in die Altpapiertonne. "Die Kunststoff- oder Wachsbeschichtung würde zudem den Recyclingprozess stören", so Ballhause.

Klebeband entfernen oder Bänder wiederverwenden

Was außerdem bei der Entsorgung zu beachten ist: "Klebeband ist von dem Geschenkpapier zu entfernen", sagt Ballhause. Im Idealfall nutzt man plastikfreies Klebeband, im Handel gibt es zum Beispiel Klebeband aus Papier. "Außerdem eignen sich Paketschnüre oder Bast, üppiger wird es mit breiten Streifen aus sehr feinem Papier oder Krepp", sagt Luise Körner vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Schleifen und Bänder könne man zudem aufheben und immer wieder verwenden.

Schadstofffreies Geschenkpapier wählen

Wer neues Geschenkpapier kauft, sollte laut Körner darauf achten, dass es frei von Schadstoffen ist. "Denn Geschenkpapier kann zum Beispiel Cadmium, Blei oder Chrom(VI)-Verbindungen enthalten." Hier sollte man auf eine FSC-Zertifizierung achten. Und auch die ToxFox-App des BUND hilft weiter. Sie gibt Auskunft über Schadstoffe in verschiedenen Produkten.

FSC-Zertifizierung: Das sagt das Siegel aus Die FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship Council) gibt an, dass Papier in allen Verarbeitungsschritten bestimmten Standards entspricht. Dafür gibt es zusätzlich sogenannte Produktkettenzertifikate (CoC-Zertifikate; Chain of Custody), die Hersteller und Händler erhalten können. Dabei wird unter anderem sichergestellt, dass etwa Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt und Produzenten ökologische, soziale und wirtschaftliche Standards einhalten. Das FSC-Siegel dürfen nur Produkte tragen, die in allen Produktionsschritten die FSC-Standards einhalten. Geprüft wird dies durch unabhängige und vom FSC akkreditierte Zertifizierungsstellen.

Auf Geschenkpapier mit Glitzer verzichten

Es funkelt und strahlt zwar schön, doch auf Geschenkpapier mit Glitzerpartikeln sollte man lieber verzichten. "Diese bestehen häufig aus Kunststoffen, die in der Herstellung viel Energie und Chemikalien kosten und nach dem Gebrauch als Mikroplastik in der Umwelt Schaden anrichten können", so Körner .

Mikroplastik belastet Tiere, Menschen und ganze Ökosysteme. Um Plastikverschmutzung reduzieren zu können, muss Deutschland die Kreislaufwirtschaft konsequent ausbauen. 05.06.2025 | 3:31 min

Umweltfreundliche Alternativen zum Geschenkpapier

"Da Geschenkpapier oft nach nur einmaligem Gebrauch im Müll landet, ist es besonders wichtig, beim Verpacken auf umweltfreundliche Materialien zu achten", rät Luise Körner. Die Auswahl dafür sei riesig: "Wiederverwendbares Geschenkpapier, aber auch Zeitungen, Schuhkartons und andere Verpackungen aus dem eigenen Haushalt eignen sich zum Verpacken", so die BUND-Expertin.

Wer mal etwas anderes ausprobieren möchte, um nachhaltiger zu schenken, kann sich einer japanischen Tradition bedienen. "Eine Idee ist 'Furoshiki'. Dabei werden Geschenke mit Tüchern umhüllt, die immer wieder verwendet werden können", so Körner.

Wer es bunt mag und gerne kreativ ist, kann den Stoff auch selbst bemalen oder bedrucken. Das geht natürlich auch mit Papier. Und für die besondere Note? "Ein besonders weihnachtliches Aussehen erhält das Geschenk mit Anhängern aus Bienenwachs, Tannenzweigen oder Lebkuchenfiguren", rät Körner.

Dieser Artikel wurde erstmals am 20. Dezember 2024 veröffentlicht und am 24. Dezember 2025 aktualisiert.

Quelle: dpa-Custom Content