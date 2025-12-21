Geschenke mit Symbolkraft:Pflanzen als Weihnachtsgeschenk mit besonderer Botschaft
von Elmar Mai
Pflanzen spielen als Glücksbringer, Symbol der Reinheit oder als Zeichen der Ritterlichkeit eine wichtige Rolle. Als Weihnachtsgeschenk kommt ihnen eine besondere Symbolkraft zu.
Pflanzen als Weihnachtsgeschenk haben nicht nur einen großen symbolischen Wert, sie sind auch ein Geschenk, an dem man lange Freude haben kann. Je nach Pflegetyp des Beschenkten, also sowohl für jemanden mit einem grünen Daumen als auch für unerfahrene Anfänger, gibt es die passende Pflanze.
Misteln als Glücksbringer
Jeder Asterix-Fan kennt die Mistel als Bestandteil des Zaubertrankes. Aber abgesehen davon ist die Mistel auch schon von unseren Vorfahren als Glücksbringer überliefert.
So ranken sich viele Riten und Mythen um diese faszinierende Pflanze, die an winterkahlen Bäumen mit frischem Grün besticht und selbst klirrender Kälte trotzt. Es gilt als glücksbringend, wenn man sich unter einer Mistel küsst. Oder: Wird sie über eine Tür gehängt, soll sie das Haus vor Unheil schützen. Somit ist die Mistel ein symbolträchtiges Geschenk.
Wer Misteln verschenken möchte, sollte sie allerdings kaufen und nicht selbst von den Bäumen holen, denn dies ist nur eingeschränkt erlaubt.
Christrosen: Der Name ist Programm
Das reine Weiß der Blüte und die Blütezeit während der kältesten Jahreszeit verkörpern die Christrose wie keine andere Pflanze. Die echte Christrose ist ein klassischer Winterblüher.
Wer sie geschenkt bekommt, sollte sie so kalt wie möglich halten, am besten im Freien, also auf dem Balkon oder im Garten. Im Frühjahr können sie dann ausgepflanzt werden. An einem halbschattigen Standort und bei einem kalkhaltigen Boden kann sie Jahrzehnte alt werden.
Die verwandten Lenzrosen blühen etwas später und weisen viele verschiedene Blütenfarben auf. Sie brauchen ebenso einen möglichst halbschattigen Standort, jedoch nicht zwingend Kalkböden.
Hyazinthen: Der Duft des Frühlings
Das besondere an Hyazinthen ist die Auswahl an kräftigen Farbtönen, bis hin zu weiß. Doch noch bestechender ist ihr intensiver Duft, der im Zimmer einen Hauch von Frühling verbreitet. Besonders für sinnliche Menschen ein passendes Geschenk.
Gerade für Familien mit Kindern ist es reizvoll, die Zwiebeln in sogenannten Hyazinthengläsern kurzfristig ohne Erde zu kultivieren. Denn dadurch lässt sich auch das Wurzelwachstum betrachten. Die Pflanze braucht zwar Wasser, doch der Zwiebelboden muss trocken bleiben. In Töpfe gepflanzt können die Zwiebeln bei frostfreiem Wetter ins Freie, nach den Eisheiligen ab Mitte Mai auch dauerhaft in den Garten, wo sie jahrelang blühen.
Amaryllis: Ein Hauch von Exotik
Die Amaryllis ist bei uns als Ritterstern bekannt. Der Ritterstern ist ein Geschenk "mit Zeitzünder". Denn packt man die Zwiebel aus, hält sich die Freude zunächst in Grenzen. Erst wenn sie nach wenigen Wochen - völlig ohne Wasser - ihre imposanten Blütenstände öffnet, kommt das große Aha-Erlebnis.
Discounter bieten Rittersterne meist in (viel zu) kleinen Töpfen eingepflanzt an. Aber Gartencenter handeln lose Zwiebeln in zum Teil beachtlicher Größe, die deutlich höhere Qualität mit mehreren Blütenständen aufweisen.
Wer Rittersterne als Zwiebel verschenken möchte, sollte unbehandelte Zwiebeln wählen und auf mit Wachs umhüllte oder anderweitig verzierte Zwiebeln verzichten, denn diese überleben nicht. Immerhin sind blühfähige Zwiebeln mehrere Jahre alt und als Wegwerfartikel viel zu schade. Die rund hundert verschiedenen Arten aus Südamerika werden für Kreuzungen eingesetzt und liefern eine große Sortenvielfalt.
Große Zwiebeln sind entsprechend teuer. Sie bringen meist drei Blütenstiele hervor. Oft erkennt man schon die "Nasen" der Blütenansätze. Nach der Blüte entwickeln die Rittersterne ihr Laub. Spätestens dann müssen sie - nur mit der unteren Hälfte - in die Erde und vorsichtig an Wasser und Dünger gewöhnt werden. Der Topf sollte nicht zu klein sein.
Nach den Eisheiligen können sie ins Freie und benötigen ab Ende September eine strikte Ruhezeit.
Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
