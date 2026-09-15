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Gesundheit

Prostata-OP: Beckenbodentraining bei Männern mit Harninkontinenz

Beckenbodenschwäche bei Männern:Harninkontinenz nach Prostata-OP wirksam behandeln

von Maximilian Geschke

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Der Beckenboden rückt bei vielen Männern erst in den Fokus, wenn ungewollter Urinverlust zum Problem wird. Was gezieltes Training dann leisten kann und wo die Grenzen liegen.

Ärztin zeigt auf Beckenskelett

Nach einer Entfernung der Prostata leiden viele Männer unter Harninkontinenz. Wie gezieltes Beckenbodentraining helfen kann, im Alltag mehr Sicherheit zu gewinnen.

15.09.2026 | 5:09 min

Über Inkontinenz spricht man nicht. Schon gar nicht als Mann. Viele Betroffene verschweigen das Thema aus Scham selbst vor der Partnerin, Familie oder engen Freunden. Dabei ist ungewollter Urinverlust bei Männern keine Seltenheit.

Bei einer Harninkontinenz kann Urin nicht sicher gehalten werden, erklärt Matthias Götze, Leiter des Kontinenzzentrums Brandenburg. Etwa jeder neunte Mann ab 55 Jahren berichtet davon. Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil deutlich.

Tropfende Infusion in Nahaufnahme

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29.01.2026 | 0:36 min

Funktion des Beckenbodens beim Mann

Der Beckenboden besteht aus Muskeln und Bindegewebe und schließt das Becken nach unten ab. Beim Mann liegt er unterhalb von Blase und Prostata und umgibt Teile der Harnröhre und des Enddarms.

Der Beckenboden hilft, Urin zu halten und die Blase kontrolliert zu entleeren.

Matthias Götze, Facharzt für Urologie

Die Organe im Becken werden vom Beckenboden getragen. Er unterstützt zudem die Schließmuskeln dabei, Harnröhre und Enddarm geschlossen zu halten, etwa wenn der Druck im Bauchraum steigt. Ist dieses Zusammenspiel gestört, kann es zu ungewolltem Urinverlust kommen.

Arzt sitzt vor seinem PC

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Ursachen und Formen von Harninkontinenz beim Mann

Harninkontinenz kann bei Männern unterschiedliche Ursachen haben. Dazu gehören Störungen der Blasenfunktion, neurologische Erkrankungen sowie Folgen einer Prostataoperation.

Häufige Formen sind Drang- und Belastungsinkontinenz. Bei einer Dranginkontinenz zieht sich die Blasenmuskulatur unwillkürlich zusammen. Typisch ist ein plötzlich starker Harndrang. Bei einer Belastungsinkontinenz geht dagegen ohne vorherigen Harndrang Urin verloren, etwa beim Husten, Niesen oder Heben.

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Belastungsinkontinenz nach Prostata-OP

Eine Belastungsinkontinenz kann insbesondere nach einer radikalen Entfernung der Prostata auftreten. Bei der Operation werden neben der Prostata auch ein Teil der Harnröhre und der innere Schließmuskel entfernt.

Der äußere Schließmuskel bleibt möglichst erhalten und übernimmt mit dem Beckenboden die Verschlussfunktion. Sind sie zu schwach, kann der Urin nicht in der Blase zurückgehalten werden, vor allem bei körperlicher Belastung.

Das Risiko einer anhaltenden Inkontinenz wird zudem von individuellen Faktoren wie Alter, Übergewicht und Vorerkrankungen beeinflusst. Auch eine Bestrahlung nach der Prostataentfernung kann laut Götze die Kontinenz negativ beeinflussen, etwa wenn Vernarbungen im Operationsgebiet die Schließfunktion der Harnröhre beeinträchtigen.

Arzt sitzt am PC. Auf dem Bildschirm ist ein Querschnitt der Blase zu sehen.

Die Diagnose Blasenkrebs kommt für viele Betroffene überraschend. Oft muss im Rahmen der Therapie die Blase entfernt werden.

12.03.2025 | 4:59 min

Wie Beckenbodentraining bei Belastungsinkontinenz hilft

Nach einer Prostataoperation kann regelmäßiges Beckenbodentraining helfen, die Kontinenz zu verbessern. Die Übungen werden in der Reha oder im Rahmen verordneter Physiotherapie erlernt und anschließend selbstständig fortgeführt.

Götze empfiehlt, möglichst schon vor einer geplanten Operation damit zu beginnen, um ein Gefühl für den Beckenboden zu bekommen.

Beckenbodentraining für Männer: Darauf kommt es an

Wenn Beckenbodentraining nicht ausreicht

Bleiben die Beschwerden trotz Beckenbodentraining bestehen, können ergänzend Verfahren wie Biofeedback oder Elektrostimulation eingesetzt werden. Reichen konservative Maßnahmen nicht aus, kommen operative Verfahren infrage. Eine Operation sollte jedoch die letzte Option sein, so Götze.

Entscheidend ist nicht allein das Ausmaß der Inkontinenz, sondern auch, wie stark sie den Alltag und die Lebensqualität des Betroffenen beeinträchtigt.

Matthias Götze, Facharzt für Urologie

Eine Möglichkeit ist das Einsetzen eines Kontinenzbands oder Ballonsystems, eine andere das Einsetzen eines künstlichen Schließmuskels. Dabei hält eine Manschette um die Harnröhre diese geschlossen. Zum Wasserlassen wird sie über eine kleine Pumpe geöffnet.

Harn- und Nierensteine

Manche Betroffene merken von Harnsteinen gar nichts, andere krümmen sich vor Schmerzen. Vor allem, wenn sich der Urin staut, ist rasche Hilfe gefragt.

06.02.2025 | 5:34 min

Mit dem Verfahren lassen sich laut Götze Kontinenzraten bis zu 90 Prozent erreichen. Allerdings kann die Manschette mit der Zeit die Harnröhre schädigen und weitere Eingriffe nötig machen.

Betroffene sollten ihre Beschwerden nicht aus Scham verschweigen. Es gibt wirksame Hilfe. Eine urologische Abklärung kann zeigen, welche Behandlung im Einzelfall passend ist.

Hilfe bei Inkontinenz

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 15.09.2026, ab 09:05 Uhr.
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