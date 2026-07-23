Wadephul: Afrika als "Chancenkontinent" für Deutschland sehen

Außenminister auf Afrikareise:Wadephul: Afrika als "Chancenkontinent" sehen
Schon dreimal ist Außenminister Wadephul in diesem Jahr nach Afrika gereist. Im ZDF bezeichnete er den Kontinent als "Chancenkontinent" für Deutschland und Europa.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) will stärker auf afrikanische Länder zugehen und wirbt für politische und wirtschaftliche Partnerschaften. Er sagte am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin":
Wadephul: Weckruf für Europa
Eines seiner Argumente: das Arbeitskräftepotenzial auf dem europäischen Nachbarkontinent. Die Menschen seien grundsätzlich bereit, nach Deutschland zu kommen.
Ein Weckruf für Deutschland oder Europa müsse sein, wie man ihn in vielen Ländern der Welt begrüße - nicht nur in Afrika, sondern beispielsweise auch in Südamerika:
Sein Fazit: Deshalb müsste Deutschland mit seinen Angeboten und Interessen da sein, und natürlich auch offen für die Probleme der jeweiligen Länder.
Wadephul sieht viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. "Viele Länder wollen eher mit Europa, mit Deutschland, in einen engeren wirtschaftlichen Austausch gehen als mit China." Aber:
Zwar habe Deutschland seine Gelder für Entwicklungshilfe gekürzt, es sei aber noch immer das aktivste Land auf diesem Sektor, der größte Geber. Auch im deutschen Bundestag werbe er dafür, trotz der nötigen Kürzungen international aktiv zu bleiben.
Als Beispiele nannte der deutsche Außenminister Rohstoffe, Seltene Erden, kritische Mineralien, alles Dinge, die die deutsche Industrie brauche, genauso wie dringend benötigte Arbeitskräfte.
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