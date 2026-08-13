In Umfragen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD weit vor den anderen Parteien. CDU-Ministerpräsident Schulze spricht sich weiter gegen eine Kooperation aus.

In drei Wochen wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Die Spitzenkandidaten der Parteien stellten sich gestern in der MDR-Wahlarena den Fragen der Zuschauer. 13.08.2026 | 1:53 min

65 Jahre nach dem Mauerbau scheinen in Sachsen-Anhalt die Narben der deutschen Teilung wieder aufzubrechen. Im Wahlkampf singt die AfD die DDR-Nationalhymne und bedient die Ostalgie, wie einst die PDS, während sich die Linke bereit erklärt, mit der CDU die Demokratie zu verteidigen.

Und so ging es in der MDR-Wahlarena zur Landtagswahl bei den Fragen des Publikums gleich zu Beginn um Brandmauern, um Abgrenzung, um Zusammenarbeit - ja oder nein?

Schulze: Keine Koalition mit AfD und Linke

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) sprach sich erneut gegen eine Koalition mit der AfD aus. Zugleich lehnte er auch eine Regierung mit der Linkspartei weiter ab:

Ich habe klar gesagt, dazu stehe ich auch, dass für mich ausgeschlossen ist, dass in einem Kabinett, das ich leite, ein Minister der AfD oder der Linkspartei sitzt. Das heißt aber nicht, dass ich diese beiden Parteien hier vergleiche, das ist gar nicht angesagt. „ Sven Schulze, CDU, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt findet am 6. September die Landtagswahl statt. Die CDU liegt derzeit auf dem zweiten Platz und sucht im Wahlkampf Unterstützung von Dieter Hallervorden. 09.08.2026 | 3:07 min

Schulze warf der AfD vor, sie habe bei vielen Themen "keine Antwort". Dennoch: Schulze wurde die Frage nicht los an diesem Abend. Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken, hatte sich dazu bereits vor dem Wahlarena-Abend klar positioniert:

Als Linke sagen wir, wir tun alles dafür, dass die AfD hier vor den Schalthebeln der Macht ferngehalten wird. „ Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken

"Was bringen Deutschlandfahnen an Schulen?"

Die Spitzenkandidaten von sieben Parteien stellten sich in der MDR-Sendung den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Neben Ministerpräsident Schulze beantworteten AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sowie die Kandidaten von SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und BSW live Fragen aus dem Publikum.

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Die AfD führt in Umfragen. CDU-Ministerpräsident Schulze holt sich im Wahlkampf Unterstützung von Schauspieler Dieter Hallervorden. 07.08.2026 | 2:12 min

An AfD-Spitzenkandidat Siegmund gerichtet fragte eine Zuschauerin: "Wie bringt uns das weiter, dass wir Deutschlandfahnen an den Schulen bringen und ja Regenbogenflaggen abhängen und das Deutschdenken einführen?" Der AfD-Spitzenkandidat entgegnete:

Ja, wir möchten an die Grundursachen ran. Das Erste, was wir in diesem Land erleben, ist, dass wir nicht mehr stolz auf uns selbst sind, auch nicht mehr selbstbewusst damit umgehen. Das erleben wir überall in dieser Gesellschaft. „ Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat AfD

Grüne: AfD redet Sachsen-Anhalt "permanent schlecht"

Die Grünen-Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz warf der AfD vor, sie würde Sachsen-Anhalt "permanent schlechtreden".

Herr Siegmund tut immer so, als ob die AfD die einzigen wären, die irgendwie stolz auf unser Land sind. „ Susan Sziborra-Seidlitz, Grünen-Spitzenkandidatin

Der Wahl-O-Mat für die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist online. ZDF-Reporterin Annette Pöschel wirft einen Blick auf Kleinparteien nahe der 5-Prozent-Hürde. 06.08.2026 | 1:45 min

Die bisherigen Koalitionspartner der CDU, SPD und FDP versuchten trotz Einigkeit, ihr eigenes Profil zu schärfen. Die Kandidatin des BSW äußerte sich nicht zu Plänen, die AfD zu unterstützen. Ein Abend, der gezeigt hat, um was es bei der Wahl in Sachsen-Anhalt geht.

AfD in Umfragen weit vorn

In Umfragen liegt die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD mit Abstand vorn und erreicht Werte um 41 Prozent. Die CDU kommt aktuell auf etwa 24 Prozent. Die AfD strebt nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September eine Alleinregierung an und will erstmals in Deutschland einen Ministerpräsidenten stellen. Dies ist auch davon abhängig, wie viele Parteien insgesamt ins Parlament einziehen werden.

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. In Umfragen liegt die AfD weit vorne. Welche Themen die Menschen im Land bewegen. 24.07.2026 | 13:54 min

Die Linke lag in einer aktuellen Umfrage für den MDR und weitere Medien bei 13 Prozent, die SPD bei sieben Prozent. Die Grünen erreichten fünf Prozent. Den Einzug ins Landesparlament verpassen würde derzeit das BSW mit vier Prozent. Die FDP liegt in Umfragen ebenfalls unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Sollte die AfD die parlamentarische Mehrheit verfehlen, wäre eine von den Christdemokraten geführte Minderheitsregierung denkbar, die dann aber auf eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei angewiesen wäre.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AFP, ZDF