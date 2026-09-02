Regierungsflieger defekt: Eine Chronologie der Pannen

Lars Klingbeil sitzt wegen eines Schadens am Regierungsflieger in den USA fest. Die Panne reiht sich in eine lange Liste der Probleme mit Regierungsmaschinen ein. Ein Überblick.

Regierungsflugzeug A350 "Konrad Adenauer" (Archivfoto) Quelle: IMAGO / photothek

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) kommt wegen eines Schadens an seinem Regierungsflieger nicht rechtzeitig zu der Kabinettssitzung in Berlin, auf der sein Entwurf für die Einkommensteuerreform auf den Weg gebracht werden soll. Die Panne reiht sich in eine lange Liste der Defekte von Regierungsmaschinen ein. Ein Überblick über Vorfälle der vergangenen Jahre:

August 2026: Eine Regierungsmaschine der Flugbereitschaft muss auf einem Trainingsflug von Ägypten zur französischen Insel Réunion im Indischen Ozean wegen eines technischen Problems außerplanmäßig auf den Seychellen zwischenlanden.

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November 2025: Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) muss seine Reise nach Südamerika zunächst mit einem Linienflieger antreten. Grund ist ein technischer Defekt am Regierungsflieger, genauer ein Problem an der Vereisungsschutzanlage.

November 2024: Wegen eines technischen Problems am Regierungsflieger verpasst der damalige Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) auf der Rückreise aus Portugal die Regierungserklärung im Bundestag. Auch andere Termine des Wirtschaftsministers werden abgesagt.

Mehrere Defekte an Regierungsfliegern 2023

August 2023: Bei der Pazifik-Reise der damaligen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lassen sich nach einem Tankstopp in Abu Dhabi beim Airbus A340 die Landeklappen nach dem Start nicht einklappen. Das Flugzeug muss 80 Tonnen Kerosin ablassen und wieder landen. Einen Tag später soll die Reise fortgesetzt werden - doch der Kapitän meldet die gleiche Panne. Die Folge: Wieder müssen 80 Tonnen Kerosin abgelassen werden, Baerbock sagt die Reise ab und kehrt per Linienflug nach Deutschland zurück.

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Juni 2023: Wegen Rissen in der Frontscheibe der Global 6000, einer kleinen Maschine der Flugbereitschaft mit 17 Sitzen, strandet die damalige Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller (SPD) im Niger.

Mai 2023: Die damalige Außenministerin Baerbock kann in Berlin wegen eines Defekts an ihrem Regierungs-Airbus nicht starten. Ein Ersatzflugzeug muss her. Beim Rückflug aus Katar kommt es dann zur Doppel-Panne: Ein defekter Reifen legt das Ersatzflugzeug der deutschen Luftwaffe lahm. Ihren Rückflug muss Baerbock verschieben, da die Bundeswehr für den platten Vorderreifen Ersatzteile aus Deutschland einfliegen muss.

Oktober 2022: Wegen eines Defekts am Regierungsflieger steigt der damalige Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Washington nach der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds für seinen Rückflug auf einen Linienflug um.

Viele Vorfälle auch im Jahr 2019

August 2019: Eine kaputte Schelle im Hydrauliksystem des vorgesehenen Regierungsflugzeugs des Typs A340 zwingt den damaligen Außenminister Heiko Maas (SPD), für einen Flug nach Moskau auf einen Truppentransporter der Bundeswehr auszuweichen.

Juni 2019: Im selben Jahr muss auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit einem anderen Flugzeug reisen: Wegen einer gerissenen Cockpitscheibe fliegt er mit einem Privatjet zur Feier des 70. Jahrestags des Grundgesetzes nach Karlsruhe.

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April 2019: Die Besatzung des kleinen Regierungsjets Global 5000 entgeht mit einer Bruchlandung auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld nur knapp einem Unglück. Beide Tragflächen schrammen über den Boden. Ursache ist der fehlerhafte Wechsel eines Bauteils in der Steuerung und eine mangelnde Sorgfalt bei der Funktionsüberprüfung. Einen Tag später hätte das Flugzeug Steinmeier nach Stuttgart bringen sollen.

April 2019: Beim ersten Dienstflug nach einer Generalüberholung verliert ein Reifen der Airbus A340 "Konrad Adenauer" bei der Landung in New York Luft. Der damalige Außenminister Maas verspätet sich im UN-Sicherheitsrat.

März 2019: Wegen eines Hydraulikschadens an seinem A319 geht es für Maas und eine rund 40-köpfige Delegation erst einen Tag später als geplant von Mali mit einer Ersatzmaschine zurück nach Deutschland.

November 2018: Und auch die ehemaligen Kanzler Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD) blieben nicht verschont. Nach einem technischen Defekt an der Regierungsmaschine mussten die beiden 2018 auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires in Köln-Bonn notlanden. Es ist die gleiche Maschine, mit der auch Baerbock in diesem Jahr unterwegs war. Sie fliegen schließlich per Linienflug nach Argentinien, kommen allerdings verspätet zum Gipfel.

Oktober 2018: Im selben Jahr hatten Nagetiere Kabel am Regierungsflieger zerbissen, der Scholz von einer Tagung des Internationalen Währungsfonds zurück nach Deutschland bringen sollte. Scholz kehrt schließlich ebenfalls per Linienflug von der Tagung zurück.

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Quelle: ahe, dpa, AFP