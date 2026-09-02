Schaden an Klingbeils Flieger: Minister verpasst Kabinettsitzung

Wenn heute das neue Steuergesetz beschlossen werden soll, wird einer fehlen: Finanzminister Klingbeil. Er sitzt wegen eines Schadens am Regierungsflieger in den USA fest.

Der Airbus A350 der Flugbereitschaft der Bundeswehr auf dem Rollfeld vom Flughafen Greenville-Spartanburg International Airport. Quelle: dpa | Bernd von Jutrczenka

Wegen eines Schadens an seinem Regierungsflieger sitzt Finanzminister Lars Klingbeil in den USA fest. Ein technisches Problem verhindere den Start der Maschine, hieß es am frühen Morgen aus der Delegation.

Später gaben Luftwaffe und Lufthansa-Technik grünes Licht für einen Rückflug.

Klingbeil gestrandet: Ursache vermutlich Fahrgasttreppe

An einer Tür sei vor dem Abflug beim sogenannten Walkaround ein Strukturschaden an der Tür festgestellt worden, der überprüft werden musste, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin auf Anfrage. Dazu sei auch Bildmaterial in Deutschland von Experten der Lufthansa-Technik ausgewertet worden. Der Sprecher sagte, wahrscheinlich habe eine Fahrgastreppe den Schaden verursacht.

Schwarz-Rot will die geplante Einkommensteuerreform auf den Weg bringen. Doch Finanzminister Klingbeil sitzt noch in den USA fest. 02.09.2026 | 2:27 min

Ein Weiterflug sei nun aber möglich. Geplant sei, dass die Maschine mit dem Minister und seiner Delegation am Mittag deutscher Zeit in den USA starten werde.

Minister musste für die Nacht ins Hotel

Der Vizekanzler musste aber die Nacht im Hotel verbringen. Damit wird Klingbeil auch die heutige Kabinettsitzung in Berlin verpassen, bei der sein Steuergesetz auf den Weg gebracht werden soll.

Klingbeil hatte am Treffen der G20-Finanzminister in Asheville im Bundesstaat North Carolina teilgenommen. Im Anschluss besuchte er ein BMW-Werk in Spartanburg in South Carolina.

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Quelle: dpa