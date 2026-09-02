  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Einkommensteuerreform im Kabinett: Das soll sich ändern

Entwurf von Finanzminister Klingbeil:Einkommensteuerreform im Kabinett: Das soll sich ändern

|

Die Koalition will ein zentrales Finanzvorhaben auf den Weg bringen - Steuerentlastungen vor allem für kleine und mittlere Einkommen. Ein Überblick über wichtige Punkte der Reform.

Einkommensteuererklärung mit Geldscheinen (Symbolfoto)

Schwarz-Rot will die Einkommensteuerreform auf den Weg bringen. Doch kurz vor knapp gibt es Kritik aus dem Wirtschaftsministerium.

02.09.2026 | 2:27 min

Nach langem Gezerre kommt heute der Entwurf für eine Einkommensteuerreform von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ins Kabinett. Die schwarz-rote Koalition will damit ein Signal der Entlastung setzen - in Zeiten verbreiteter Sorgen nicht nur wegen hoher Preise beim Tanken und für Energie.

Profitieren sollen ab Anfang 2027 vor allem Millionen Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien mit Kindern. Im Gegenzug soll mehr Geld unter anderem von sehr hohen Einkommen hereinkommen. Aus der Wirtschaft gibt es Kritik, dass die Reform zu wenig Impulse für mehr Wachstum bringe.

Entlastungen von jährlich rund zehn Milliarden Euro

Die Reform soll Entlastungen von jährlich rund zehn Milliarden Euro bringen. So hatten es die Spitzen von Union und SPD auch im Koalitionsausschuss Anfang Juli festgezurrt. Diese politische Einigung setzt Klingbeil nun "eins zu eins" im Gesetzentwurf um, wie es aus seinem Ministerium heißt.

Und zehn Milliarden Euro seien eine Summe, die sich sehen lassen könne, betonte der Vizekanzler vorab. Erreicht werden soll das volle Entlastungsvolumen in zwei Stufen 2028.

Dr. Matthias Miersch (Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion), Thorsten Frei (Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Alexander Hoffmann (Vorsitzender der CSU im Bundestag), (v.l.n.r.) auf einem Presserundgang am Aasee anlässlich der Klausurtagung der Fraktionsvorstände von Union und SPD. Nach der Sommerpause kommen die Fraktionsführungen von Union und SPD zusammen im Hotel Mövenpick, um die Koalitionsarbeit für die nächsten Monate vorzubereiten. Die Union geht mit dem neuen Vorsitzenden Thorsten Frei in die Beratungen, der kurz vor der Sommerpause gewählt worden war.

Die Koalition steht vor wichtigen Abstimmungen im Bundestag. Vergangene Woche hatten die Fraktionsspitzen in Münster über zentrale Reformen Rente und Pflege beraten.

27.08.2026 | 3:03 min

Was soll sich mit der Reform ändern?

Hier ein Überblick über wichtige Elemente der Reform, die als Nächstes in Bundestag und Bundesrat kommt. Wobei generell gilt: Steuerzahlungen werden nicht direkt vom Bruttolohn ermittelt, sondern vom "zu versteuernden Einkommen" nach Abzug etwa von Freibeträgen und absetzbaren Ausgaben.

Marietta Slomka (l.) und Helene Reiner (r.) in "heute journal - der Podcast"

Die schwarz-rote Regierung hat ein Reformpaket vorgestellt, inklusive Steuerreform. Wer profitiert von Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen? Wird das System gerechter?

02.07.2026 | 29:10 min

Was das bringen soll

Mit der Reform solle die große Mehrheit der Steuerpflichtigen mehr Netto vom Brutto haben, heißt es aus dem Finanzministerium.

Zum Beispiel könne ein Paar aus einer Pflegekraft und einem Busfahrer mit je 2.800 Euro brutto im Monat und zwei Kindern 2028 mit einer Entlastung von 632 Euro im Jahr rechnen. Für eine Einzelperson wie einen Ingenieur oder eine Ingenieurin mit 5.000 Euro brutto liege die Entlastung 2028 im Vergleich zu diesem Jahr bei etwa 192 Euro.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 02.09.2026 ab 07:00 Uhr.
Thema
Schwarz-rote Koalition

Mehr zur Steuerreform

  1. Markus Söder (CSU, l-r),Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bärbel Bas (SPD), und Lars Klingbeil (SPD), geben im Garten des Kanzleramtes eine Pressekonferenz.
    FAQ

    Schwarz-rote Koalition einig:Das steckt in der geplanten Steuerreform

    mit Video2:28
  2. Markus Söder (CSU, l-r), Ministerpräsident von Bayern und CSU Vorsitzender, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, und Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, geben im Garten des Kanzleramtes eine Pressekonferenz nach der Sitzung des Koalitionsausschusses.

    Steuern, Arbeitsmarkt, Krankschreibung :Reformpaket: Worauf sich die Koalition geeinigt hat

    mit Video1:08
  3. Die Koalitionsspitzen um Bundeskanzler Merz geben nach der Sitzung des Koalitionsausschusses eine Pressekonferenz.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit sieht Reformen der Bundesregierung kritisch

    mit Video6:02
  4. Menschen laufen durch die Münchner Innenstadt am 21.07.2022.

    Reformpaket der Regierung:Reichen die Entlastungen für einen spürbaren Aufschwung?

    von Stephanie Barrett und Arlette Geburtig
    mit Video2:35