Steuern, Rente, Arbeit: Merz verspricht großes Reformpaket

Die Koalition will sich auf ein umfassendes Reformpaket verständigen. Im Fokus: Entlastungen, Bürokratieabbau und die Rente. Kanzler Merz weckt hohe Erwartungen.

Im Kanzleramt kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss zusammen. Auf der Agenda stehen mögliche Änderungen bei Steuern, Rente und Arbeitnehmerrechten. 01.07.2026 | 1:29 min

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich überzeugt gezeigt, dass der Koalition wichtige Schritte für mehr Wettbewerbsfähigkeit und privaten Konsum gelingen. Am Donnerstag wollen CDU, CSU und SPD Ergebnisse ihres Koalitionsausschusses zum schwarz-roten Reformprogramm vorstellen.

Kurz vor der Spitzenrunde der Regierungspartner erklärte der Kanzler:

Meine Erwartung ist, dass wir wirklich einen großen Sprung nach vorn machen in der Modernisierung unseres Landes. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Merz machte deutlich, dass die Koalitionäre einige Zeit brauchen werden, um über die notwendigen Themen zu sprechen. In tagelangen Vorbereitungen haben sie sich bereits auf viele Schritte geeinigt - von etwa 30 Punkten war in Verhandlungskreisen die Rede.

Im Koalitionsausschuss im Kanzleramt beraten Union und SPD über mögliche Reformen bei Steuern, Rente und Arbeitnehmerrechten. ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann berichtet. 01.07.2026 | 1:54 min

Merz: Nicht der eine, große "Big Bang"

Auch im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale, wurde von einer Verständigung auf Wege für Wachstum in Deutschland ausgegangen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese sagte in der ARD, der Anspruch sei, die Pläne über die Ziellinie zu bringen, da seien sich die Koalitionspartner einig.

Merz nannte als Ziel, "dass wir alles tun, damit private Haushalte konsumieren können, aber auch die Industrie investieren kann." Er sei zuversichtlich.

Union und SPD kommen zum Koalitionsausschuss zusammen. Im Mittelpunkt stehen die geplanten Reformen etwa zu Rente und Steuern. Diese sollen noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden. 01.07.2026 | 3:22 min

"Wir werden eine ganze Reihe von Vorschlägen heute Nachmittag diskutieren, ich hoffe, heute Abend nicht zu spät abschließen und dann auch morgen der Presse vorstellen." Den "einen großen Big Bang" werde es aber nicht geben.

Erwartungen an Union und SPD sind hoch

Die Industrie fordert ein umfassendes Paket. "Die wirtschaftliche Lage ist zu ernst, um weiter Zeit zu verlieren", sagte Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisierte die Rentenpläne der Regierung. "Ich halte es für absolut unrealistisch zu glauben, man könnte eine gute Rente für alle sicherstellen, ohne die Verteilungsfrage offen zu stellen", sagte sie dem Nachrichtenportal "t-online".

Nachdem die Vorschläge zur Rentenreform vorliegen, soll beim Koalitionsausschuss die Steuerreform im Fokus stehen. 28.06.2026 | 4:10 min

Worum geht es im Koalitionsausschuss?

Reform der Einkommensteuer: Sie gilt als dickster Brocken. Die Koalition will ab 2027 vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat den Spitzen der Koalition zwei Vorschläge gemacht, die Grundlage für die Verhandlungen sein sollen. Gestritten wird über die Gegenfinanzierung: Die SPD will einen höheren Spitzensteuersatz und eine höhere Erbschaftsteuer, das lehnt die Union aber ab. Im Gespräch sind auch eine Anhebung der Reichensteuer, eine Mehrwertsteuererhöhung, Subventionskürzungen oder Einsparungen im Haushalt.

Sie gilt als dickster Brocken. Die Koalition will ab 2027 vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat den Spitzen der Koalition zwei Vorschläge gemacht, die Grundlage für die Verhandlungen sein sollen. Gestritten wird über die Gegenfinanzierung: Die SPD will einen höheren Spitzensteuersatz und eine höhere Erbschaftsteuer, das lehnt die Union aber ab. Im Gespräch sind auch eine Anhebung der Reichensteuer, eine Mehrwertsteuererhöhung, Subventionskürzungen oder Einsparungen im Haushalt. Arbeitsmarkt: Vereinbart werden könnte die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit. Gewerkschaften fürchten, dass der Acht-Stunden-Tag gestrichen wird. Auch über die Frage, ob und wie in Deutschland generell mehr gearbeitet werden soll, wird diskutiert.

Vereinbart werden könnte die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit. Gewerkschaften fürchten, dass der Acht-Stunden-Tag gestrichen wird. Auch über die Frage, ob und wie in Deutschland generell mehr gearbeitet werden soll, wird diskutiert. Bürokratieabbau: Wachstumshemmnisse sollen abgebaut, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, Berichtspflichten gestrichen, Behördengänge digitalisiert werden.

Wachstumshemmnisse sollen abgebaut, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, Berichtspflichten gestrichen, Behördengänge digitalisiert werden. Rente: Die Vorschläge der Rentenkommission sollen zügig und vollständig umgesetzt werden, so hatten es Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bereits angekündigt. Die Chancen, dass die Rentenreform einigermaßen glattläuft, stehen ziemlich gut.

Die Vorschläge der Rentenkommission sollen zügig und vollständig umgesetzt werden, so hatten es Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bereits angekündigt. Die Chancen, dass die Rentenreform einigermaßen glattläuft, stehen ziemlich gut. Gesundheit und Pflege: Die Reform, die erneute Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge verhindern soll, ist am weitesten vorangekommen. Über die vorgesehenen Milliarden-Einschnitte bei den Gesundheitsausgaben ringen die schwarz-roten Fraktionen im regulären parlamentarischen Verfahren.

Quelle: dpa