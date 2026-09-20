Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. Laut Umfrage liegt Die Linke vorn, dicht gefolgt von der CDU. Was prägte den Wahlkampf und was könnte entscheidend sein?

Mieten und Machtfrage: Wer macht das Rennen in Berlin?

Bei der Wahl um das Abgeordnetenhaus in Berlin zeichnet sich ein spannendes Rennen zwischen der Linken und der CDU ab. Laut ZDF-Politbarometer kommt die Linke auf 22 Prozent und die CDU auf 20 Prozent. 18.09.2026 | 2:05 min

Große Visionen für die Zukunft der Hauptstadt waren im Wahlkampf selten zu hören. Stattdessen ging es um das, was die Berliner unmittelbar vor ihrer Haustür erleben: steigende Mieten, fehlende Wohnungen, Verkehr, Sicherheit, Müll und eine funktionierende Verwaltung. Vor allem das Thema Wohnen beherrschte den Wahlkampf.

Linke punktet bei jüngeren Wählern

Die Linke fokussierte sich konsequent auf soziale Gerechtigkeit. Mieten, Wohnungsnot und die Bezahlbarkeit der Stadt wurden zum politischen Markenkern. Damit traf die Partei offenbar einen Nerv.

Spitzenkandidatin Elif Eralp, Tochter türkischer Einwanderer, präsentierte sich nahbar und umgänglich. Besonders bei jüngeren Wählerinnen und Wählern konnte sie punkten. Die Forderung nach einer Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne polarisierte, mobilisierte aber zugleich die eigene Anhängerschaft.

Am 20. September wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. CDU, Linke, AfD und Grüne liegen in Umfragen eng beieinander. Kontroversen belasten einige Spitzenkandidaten. 12.09.2026 | 2:23 min

Vorwürfe, in Teilen der Partei gebe es antisemitische Umtriebe, versuchte Eralp zu entkräften. Das Thema dürfte allerdings auch nach der Wahl eine Rolle spielen - insbesondere bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit der SPD.

Optimismus bei der CDU

Stefan Evers führte für die CDU einen scharfen Lager-Wahlkampf. Mit Blick auf die Linke sagt er:

Wir dürfen Berlin nicht den Radikalen überlassen. „ Stefan Evers, CDU-Spitzenkandidat

Zugleich präsentierte er die CDU als pragmatische Kraft der Mitte, die Berlin weiter durch schwierige Zeiten steuern will.

Stefan Evers soll die CDU an der Spitze Berlins halten. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Linken setzt der neue Spitzenkandidat auf klare Abgrenzung – trotz Gegenwinds aus dem Bund. 15.09.2026 | 2:39 min

Nach dem Verzicht von Kai Wegner im Juli musste sich die Partei neu aufstellen und schickte Evers mitten im Wahlkampf ins Rennen. Wegners fehlerhafte Kommunikation nach dem Anschlag auf das Stromnetz im Januar hatte die CDU in ein Umfragetief gestürzt.

Seit Evers an der Spitze steht, geht es für die Christdemokraten wieder leicht nach oben. In der Partei ist neuer Optimismus zu spüren. Unklar, ob der nach der Wahl anhält.

Grüne offen für Linksbündnis

Die Grünen setzten auf einen vergleichsweise unaufgeregten Wahlkampf. Spitzenkandidat Werner Graf stellte Inhalte stärker in den Mittelpunkt als sich selbst: bessere Nahverkehrsanbindungen, mehr Klima- und Umweltschutz und die Bekämpfung der Wohnungsnot.

Graf hält ein Linksbündnis für naheliegend:

Wir haben die größten Schnittmengen mit Linken und der SPD. „ Werner Graf, Spitzenkandidat Bündnis 90/Die Grünen

Auch der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne stehen die Grünen offen gegenüber. Gleichzeitig halten sie sich eine Zusammenarbeit mit der CDU offen. Im ZDF-Politbarometer Extra liegen sie bei 15 Prozent.

Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf fordert für Berlin vor allem: "viel mehr günstigen, bezahlbaren Wohnraum". Umsetzen will er das durch den Umbau leerer Büros und Enteignung von Immobilienkonzernen. 15.09.2026 | 12:57 min

AfD: Migration und Sicherheit im Fokus

Die AfD zeigte sich im Wahlkampf selbstbewusst. Mit 18 Prozent liegt sie im Politbarometer Extra auf Platz drei - auch getragen von den hohen Werten der Bundespartei.

Spitzenkandidatin Kristin Brinker gehört zu den moderater auftretenden AfD-Politikern. Inhaltlich setzte sie auf die Themen Migration und Sicherheit. Beim Thema Wohnungsnot forderte die AfD keine vorrangige Vergabe von landeseigenen Wohnungen an Geflüchtete.

Besonders stark ist die AfD in den östlichen Bezirken, etwa in Marzahn und Hellersdorf. Dort könnte sie stärkste Kraft werden und mehrere Direktmandate gewinnen. Für die Regierungsbildung spielt sie dennoch keine Rolle: Alle anderen Parteien schließen eine Zusammenarbeit aus.

Neue Zahlen vom ZDF-Politbarometer zeigen die politische Stimmung in der Hauptstadt. 17.09.2026 | 0:47 min

Ermittlungsverfahren belastete SPD-Wahlkampf

Der SPD mit Spitzenkandidat Steffen Krach droht dagegen ein historisches Debakel: Bei zwölf Prozent liegt sie in der jüngsten Umfrage. Bei einer Partei, die Berlin über Jahrzehnte politisch geprägt hat, herrscht bereits jetzt Katerstimmung.

Krach setzte auf soziale Themen wie Mieten und Wohnen sowie auf eine familienfreundliche Stadt. Doch seine Themen drangen offenbar kaum durch. Zusätzlich belastete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vorteilsnahme seinen Wahlkampf. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sollte die SPD tatsächlich so schlecht abschneiden, dürfte nach der Wahl eine heftige Debatte über Führung und politische Ausrichtung folgen. Für die Regierungsbildung wird die Partei trotzdem gebraucht.

Kurz vor der Berlin-Wahl: Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach wegen eines Vergabeverfahrens. Krach weist Vorwürfe entschieden zurück. 10.09.2026 | 1:47 min

Das BSW liegt im Politbarometer Extra bei vier Prozent. Ob die Partei den Sprung ins Abgeordnetenhaus schafft, ist ungewiss.

Was nach der Wahl entscheidend wird

Rechnerisch könnten vor allem zwei Dreierbündnisse eine Mehrheit ermöglichen: Linke, SPD und Grüne oder CDU, SPD und Grüne. Eralp oder Evers - wer macht das Rennen?

Die eigentliche Frage des Wahlabends lautet deshalb nicht nur, wer vorne liegt. Entscheidend wird sein, wer anschließend die möglichen Koalitionspartner auf seine Seite ziehen kann. Das Buhlen um die Partner dürfte bereits in der Wahlnacht beginnen.

Markus Gross ist Reporter im ZDF-Landesstudio Berlin.

Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern : Proteste gegen AfD in Schwerin: Gegen die "blaue Welle" In zwei Bundesländern wird am Sonntag gewählt: in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. AfD-Gegner wollen die Bilder einer "blauen Welle" am Abend verdrängen. Mehr im Liveblog. mit Video 2:13 Liveblog