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Politik
Deutschland

Wahl in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern: Rennen laut Umfrage knapp

Liveblog

Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Knappes Rennen in beiden Bundesländern

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In zwei Bundesländern wird am Sonntag gewählt: in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus, in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag. Aktuelles und Hintergründe dazu im Liveblog.

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Inflation, Wirtschaft und Bildung bestimmen den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Im Fokus der Wahl: das Duell zwischen der AfD und der seit 28 Jahren regierenden SPD, die um ihre Mehrheit kämpft.

18.09.2026 | 2:13 min
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, am 20.09.2026 startet die ZDF-Live-Berichterstattung ab 17:30 Uhr in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern".
Wichtige Meldungen

Merz und die Wahlen: Wie sehr wackelt der Kanzler?

Manche sehen im Wahl-Sonntag einen "Schicksalstag" für Bundeskanzler Friedrich Merz. Wie geht es mit ihm weiter, wenn die CDU aus dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fliegt? Und wie ist es, in einem Ort auf dem Land zu leben, wo mehr als die Hälfte die AfD wählt? Darum geht es in der aktuellen Ausgabe des heute journal Podcast, mit dabei: Autor und Sänger der Punkrock-Band "Feine Sahne Fischfilet" Jan Gorkow ("Monchi") und Politikwissenschaftler Wolfgang Muno. 

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17.09.2026 | 45:36 min

CDU-Spitzenkandidat Peters: "Wir kämpfen bis zum Schluss"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Die CDU steht in Umfragen so schlecht da wie nie. Spitzenkandidat Peters macht auch die Bundespolitik verantwortlich. "Wir leiden auch darunter, dass in Berlin Entscheidungen nicht getroffen werden."

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18.09.2026 | 7:35 min

Forderungen vor Wahl: Schwesig für Spritpreisdeckel - AfD will russisches Gas

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern fordert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine schnelle Lösung zur Senkung der Spritpreise . Ihr Bundesland stehe bereit, schon nächste Woche im Bundesrat ein Modell für niedrigere Spritpreise zu unterstüzten, sagte Schwesig im ZDF-Morgenmagazin. Die vielen Pendler, Handwerker und Mittelständler in ihrem Land müssten dringend entlastet werden. Schwesig nannte als Lösung das Modell eines Spritpreisdeckels, wie er in Luxemburg gilt.

Die AfD will hingegen mit Hilfe von russischem Gas die Energiepreise senken. Der als Spitzenkandidat antretende AfD-Landtagsfraktionschef Enrico Schult sagte im ZDF-Morgenmagzin, russisches Gas sei deutlich günstiger gewesen als jetzt das aus den USA gelieferte Gas.

Wichtige Meldung

SPD-Spitzenkandidatin Schwesig bilanziert Maßnahmen: "Wir entlasten die Menschen"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Nach 28 Jahren SPD-Regierung kämpft Manuela Schwesig im Nordosten um den Machterhalt. Die Spitzenkandidatin ist zufrieden mit ihrer Bilanz: "Wir haben milliardenschwere Aufträge an Land gezogen."

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18.09.2026 | 10:27 min

Linken-Spitzenkandidatin Oldenburg über SPD: "Haben gut miteinander regiert"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Linken-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg will wieder eine Koalition mit der SPD. "Wir haben wirklich gut miteinander regiert." Sie setzt auf Investitionen in Bildung und den Ausbau der Infrastruktur.

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18.09.2026 | 6:07 min
Wichtige Meldung

AfD-Spitzenkandidat Schulz zur Koalition in Mecklenburg-Vorpommern bereit

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

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18.09.2026 | 9:43 min

AfD-Spitzenkandidat Enrico Schult ist zur Koalition bereit: "Natürlich wollen wir regieren." Im Wahlprogramm wirft die AfD der Landesregierung vor, die deutsche Bevölkerung systematisch ersetzen zu wollen.

Grünen-Spitzenkandidaten Müller: "Klimaschutz ist Treiber von Wirtschaftsentwicklung"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

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18.09.2026 | 6:44 min

"Klimaschutz ist Treiber von Wirtschaftsentwicklung", sagt Grünen-Spitzenkandidatin Claudia Müller. Windkraft und maritime Wirtschaft sollen mehr Arbeitsplätze schaffen und die Abwanderung bremsen.

Wichtige Meldung

Mecklenburg-Vorpommern: Enges Rennen zwischen AfD und SPD

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

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18.09.2026 | 4:08 min

"In den letzten Wochen ist es nochmal deutlich nach oben gegangen für die SPD", sagt Bernd Mosebach, Studioleiter des ZDF-Landesstudios in Mecklenburg-Vorpommern. So liegt sie nahezu gleichauf mit der AfD.

FDP-Spitzenkandidat Schirmer: "Wir werden weiterkämpfen"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

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18.09.2026 | 8:09 min

Die FDP ist im Landtag nur noch als Gruppe vertreten. Spitzenkandidat Jakob Schirmer will das ändern: "Wir werden weiterkämpfen." Seine Partei setzt auf Bürokratieabbau und erschwingliches Bauen.

BSW-Spitzenkandidatin Firnhaber: "Ausgrenzung ist nie der richtige Weg"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

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18.09.2026 | 7:15 min

"Ausgrenzung ist nie der richtige Weg", sagt Sabine Firnhaber über Zusammenarbeit mit der AfD. Die BSW-Spitzenkandidatin fordert zudem, russisches Gas über die Nord-Stream-Pipeline zu importieren.

Wichtige Meldung

ZDF-Politbarometer Extra: Linke liegt in Berlin knapp vor der CDU

Wahl in Berlin

Kurz vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liefern sich CDU und Linke einen Zweikampf um den Wahlsieg.

Wichtige Meldung

ZDF-Politbarometer Extra: SPD in Mecklenburg-Vorpommern im Aufwind

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Wenn schon heute Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wäre, gäbe es zwischen SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

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Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, am 20.09.2026 startet die ZDF-Live-Berichterstattung ab 17:30 Uhr in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern".
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