Wahl in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern: Rennen laut Umfrage knapp

Merz und die Wahlen: Wie sehr wackelt der Kanzler?
Manche sehen im Wahl-Sonntag einen "Schicksalstag" für Bundeskanzler Friedrich Merz. Wie geht es mit ihm weiter, wenn die CDU aus dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fliegt? Und wie ist es, in einem Ort auf dem Land zu leben, wo mehr als die Hälfte die AfD wählt? Darum geht es in der aktuellen Ausgabe des heute journal Podcast, mit dabei: Autor und Sänger der Punkrock-Band "Feine Sahne Fischfilet" Jan Gorkow ("Monchi") und Politikwissenschaftler Wolfgang Muno.