Wahl in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern: Rennen laut Umfrage knapp

Kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern fordert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine schnelle Lösung zur Senkung der Spritpreise . Ihr Bundesland stehe bereit, schon nächste Woche im Bundesrat ein Modell für niedrigere Spritpreise zu unterstüzten, sagte Schwesig im ZDF-Morgenmagazin. Die vielen Pendler, Handwerker und Mittelständler in ihrem Land müssten dringend entlastet werden. Schwesig nannte als Lösung das Modell eines Spritpreisdeckels, wie er in Luxemburg gilt.

Die AfD will hingegen mit Hilfe von russischem Gas die Energiepreise senken. Der als Spitzenkandidat antretende AfD-Landtagsfraktionschef Enrico Schult sagte im ZDF-Morgenmagzin, russisches Gas sei deutlich günstiger gewesen als jetzt das aus den USA gelieferte Gas.