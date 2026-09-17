ZDF-Politbarometer Extra: SPD führt in Mecklenburg-Vorpommern

Wenn schon heute Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wäre, gäbe es zwischen SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra.

In Mecklenburg-Vorpommern gelingt es der SPD im Wahlkampfendspurt dank des hohen Ansehens der amtierenden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) von der Polarisierung gegen die AfD zu profitieren.

Projektion Landtagswahl

Weiterhin ist noch nicht klar, wer am Schluss stärkste Partei werden wird, die SPD oder die AfD. Aktuell ergäben sich die folgenden Projektionswerte: Die SPD käme auf 37 Prozent (plus drei) und die AfD auf 36 Prozent (minus eins). Die CDU würde sechs Prozent (minus eins) erreichen, die Linke neun Prozent (minus eins), die Grünen lägen bei fünf Prozent (unverändert), das BSW bei vier Prozent (unverändert) und für die anderen Parteien ergäben sich zusammen drei Prozent (unverändert).

Damit hätte die amtierende Regierung aus SPD und Linke knapp keine parlamentarische Mehrheit mehr.

Vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Neue Zahlen vom ZDF-Politbarometer zeigen die politische Stimmung im Land. 17.09.2026 | 1:04 min

Diese Projektionswerte geben lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar. Neben den zu berücksichtigenden statistischen Fehlerbereichen von Umfragen kann es bis zum Wahlsonntag durch unterschiedliche Mobilisierungserfolge der verschiedenen Parteien noch zu Veränderungen kommen.

Aufgrund dieser Faktoren ist es auch keineswegs sicher, welche Partei am Schluss die Nase vorne haben und wer die Fünf-Prozent-Grenze schaffen wird. Zudem wissen zurzeit 21 Prozent der Befragten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.

Bei der letzten Landtagswahl 2021 erreichte die SPD 39,6 Prozent, die AfD 16,7 Prozent, die CDU 13,3 Prozent, die Linke 9,9 Prozent, die Grünen 6,3 Prozent und die anderen Parteien zusammen 14,2 Prozent.

Sendehinweis "moma vor der Wahl" Am 18. September ab 5:30 Uhr sendet "moma vor der Wahl" live aus Schwerin. Sieben Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stellen sich den Fragen von Andreas Wunn:



Sabine Firnhaber (BSW), Jakob Schirmer (FDP), Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen), Enrico Schult (AfD), Simone Oldenburg (Die Linke), Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Daniel Peters (CDU).



Als Gesprächspartner ist auch Bernd Mosebach dabei, Leiter des ZDF-Studios in Mecklenburg-Vorpommern. Sehen Sie die Sendung im ZDF oder im ZDF-Streaming-Portal.

Gewünschte/r Ministerpräsident/in:

In Mecklenburg-Vorpommern dominiert die Amtsinhaberin: Im direkten Vergleich mit ihrem Herausforderer Leif-Erik Holm von der AfD, den nur 30 Prozent zukünftig als Ministerpräsidenten wollen, spricht sich eine deutliche Mehrheit von 62 Prozent für Manuela Schwesig (SPD) aus (keinen von beiden: drei Prozent; kenne nicht/weiß nicht: fünf Prozent).

So wird das Politbarometer erhoben Die Umfragen zu diesem Politbarometer Extra wurden wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 14. bis 17.9.2026 unter 1.395 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern telefonisch und online erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortige wahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste Politbarometer für den Bund sendet das ZDF am Freitag, den 25.9.2026. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.

Quelle: ZDF