IS-Anhänger in Brandenburg festgenommen - wohl Anschlag geplant

In Brandenburg ist ein Iraker festgenommen worden, der Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Er sei IS-Anhänger, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Der Festgenommene soll Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat gewesen sein. (Symbolbild) Quelle: Frank Hammerschmidt / dpa

Im brandenburgischen Landkreis Barnim ist ein Iraker festgenommen worden, der Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Gailan Al-M. soll Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sein, wie die Bundesanwaltschaft an diesem Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.

Schusswaffe besorgt, Kirche ausgekundschaftet

Der Mann teilt laut Bundesanwaltschaft die radikal-islamistische Ideologie der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Für die geplanten Anschläge soll er sich bereits eine Schusswaffe besorgt und die Kirche in Bremen ausgekundschaftet haben. Er konnte für seine Pläne eine weitere Person gewinnen, die aber noch unbekannt ist, heißt es weiter in der Mitteilung der obersten deutschen Strafverfolgungsbehörde.

Das Anwerben weiterer Personen scheiterte. „ Bundesanwaltschaft

Nach dem Anschlag beim Berliner CSD plant die Regierung zehn Maßnahmen gegen islamistischen Terror. Gerichte sollen genauer prüfen, ob eine Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. 16.09.2026 | 1:35 min

Beamte des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei hatten den 24-Jährigen im Landkreis Barnim festgenommen. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe ordnete den Vollzug eines vor einigen Tagen ausgestellten Haftbefehls an, so dass er in Untersuchungshaft kam.

Der IS beherrschte einst große Gebiete in Syrien und dem benachbarten Irak. Ganz verschwunden ist die Bedrohung in Syrien nicht, die Zahl der Anschläge ging aber deutlich zurück. In Deutschland standen bereits zahlreiche Anhänger des IS vor Gericht.

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