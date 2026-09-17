Stadtteil nahe Flughafen:Todesfall nach Malariainfektion in Frankfurt
Nahe des Frankfurter Flughafens ist ein Mensch an Malaria gestorben. Es ist bereits der dritte Malaria-Tote dieses Jahr in dem Kontext. Eigentlich kommen solche Fälle selten vor.
Nach zwei Infektionen mit Malaria nahe dem Flughafen von Frankfurt am Main ist ein Mensch an den Folgen gestorben. Der betroffene Mensch wohnte in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der im Juli bekannt gewordenen Flughafenmalaria stieg damit auf drei.
Das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt und die behandelnde Universitätsmedizin Frankfurt bestätigten an diesem Donnerstag, dass eine der aktuell gemeldeten Personen mit Malaria tropica verstorben ist. Beide sprachen den Angehörigen ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.
Der Verstorbene gehörte zu den beiden Anfang der Woche gemeldeten Fällen aus dem Stadtteil Schwanheim, die in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Frankfurt wohnen. Beide Personen haben sich mit dem Malariaerreger Plasmodium falciparum infiziert, obwohl sie zuvor kein Malaria-Endemiegebiet bereist und nicht am Flughafen gearbeitet hatten.
Malaria wird durch parasitäre Einzeller verursacht, die vor allem durch Mücken übertragen werden. Reisende aus Deutschland infizieren sich weit überwiegend in tropischen und subtropischen Ländern. Die schwerste Form, Malaria tropica, kann bei fehlender oder zu spät erfolgter Behandlung tödlich verlaufen. Malaria tropica ist laut Berhnhard-Nocht-Institut für über 95 Prozent der Todesfälle durch Malaria weltweit verantwortlich.
Todesfälle hierzulande kommen nach RKI-Angaben immer wieder vor, weil nicht an diese Diagnose gedacht werde. Malaria beginne mit uncharakteristischen Beschwerden wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeinem Krankheitsgefühl. "Häufig werden solche Anzeichen daher als grippaler Infekt oder Magen-Darm-Infektion fehlinterpretiert".
Anwohner sollen bei Beschwerden Malariaerkrankung in Betracht ziehen
Seit Anfang der Woche seien dem Gesundheitsamt keine weiteren Malariafälle gemeldet worden. Die Behörde bat Ärztinnen und Ärzte erneut, bei Patientinnen und Patienten mit unklarem Fieber auch dann eine mögliche Malariaerkrankung in Betracht zu ziehen, wenn keine Reise in ein Malaria-Gebiet stattgefunden hat.
Bürgerinnen und Bürger, die in der Nähe des Flughafens wohnen oder dort arbeiten, wurden gebeten, bei entsprechenden Beschwerden ärztlichen Rat einzuholen und auf den Wohnort im Umfeld des Flughafens hinzuweisen. Malaria sei nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, hieß es auch.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Malaria
Mehrere Fälle im Sommer:Vermutlich Flughafen-Malaria: Zwei Erkrankte in Frankfurtmit Video0:28
WHO warnt vor Kürzungs-Folgen:Afrika: Erfolge für Impfkampagne gegen MalariaVideo0:27
Über 600.000 Tote weltweit:WHO: Mehr Malaria-Fälle - Resistenzen nehmen zumit Video0:43
WHO meldet hohe Fallzahlen:Malaria bleibt globale Bedrohungvon Kai RemenVideo0:43