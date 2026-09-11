Flughäfen, Banken, Versicherer: Als Folge der Anschläge vom 11. September 2001 wurden Sicherheitsregeln und Abläufe verändert. Einiges davon prägt den Alltag auch 25 Jahre später.

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"Nach dem 11. September wird nichts mehr so sein wie vorher": Dieser Satz fiel vor 25 Jahren häufig. Für die Luftfahrt stimmt er tatsächlich. Für die deutsche Wirtschaft insgesamt fällt die Bilanz differenzierter aus.

Mehr Sicherheitschecks an Flughäfen

Am deutlichsten zeigt sich der Wandel rund ums Fliegen. Nach den Anschlägen entstand ein umfassendes Sicherheitsnetz: verschärfte Kontrollen von Passagieren und Gepäck, gesicherte Cockpittüren, strengere Regeln für Fracht und Zugang zu Sicherheitsbereichen sowie der Austausch von Passagierdaten. 2002 schuf die EU erstmals gemeinsame Regeln für die Luftsicherheit.

Es war ein Paradigmenwechsel von der klassischen Sicherheitskontrolle zu einem umfassenden, mehrstufigen Sicherheitsnetz. „ Cord Schellenberg, Luftfahrtexperte

Für Airlines und Flughäfen bedeutete das dauerhaft höhere Kosten für Sicherheit, Versicherungen und Finanzierung.

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Kurzfristiger globaler Einbruch im Flugverkehr

Im Gesamtjahr 2001 flogen von deutschen Flughäfen rund 3,5 Millionen Passagiere in die USA, 9,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Nach den Anschlägen von 9/11 in New York und Washington ging der Verkehr im letzten Jahresdrittel besonders stark zurück. Weltweit sank die Zahl der zurückgelegten Passagierkilometer 2001 um 2,9 Prozent.

"Große US-Airlines wie United oder US Airways waren schon vor 9/11 angeschlagen, die Terroranschläge verschärften die Lage zusätzlich", sagt Luftfahrtexperte Cord Schellenberg. Für Gesellschaften wie Midway, Swissair und Sabena kam das endgültige Aus.

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Der Einbruch der globalen Luftfahrt war jedoch nur kurzfristig, betont der Experte: Nach Passagierkilometern habe sich der Verkehr seit 2001 bis heute ungefähr verdreifacht.

Mehr Sicherheitsaufwand im gesamten Transportwesen

Als Folge der Anschläge wurde auch in Deutschland in Sicherheits- und Kontrollsysteme für den Personen- und Güterverkehr investiert. Für die Gesamtwirtschaft blieb der direkte Effekt des Wandels in der Luftfahrt allerdings begrenzt, sagt Rolf J. Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft Kiel: "In Deutschland trägt dieser Sektor weniger als ein Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei."

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Langfristig wichtiger war nach Langhammers Einschätzung, dass 9/11 die Verwundbarkeit der globalen Produktions- und Transportwege offengelegt hat. Unternehmen mussten nun für bis dahin kaum denkbare Risiken vorsorgen - etwa durch Sicherheitsmaßnahmen sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. "Die sogenannten Distanzkosten im Welthandel und Welttransport sind gestiegen", erläutert Langhammer: Je länger und komplexer die Lieferkette, desto größer der Aufwand für ihre Absicherung.

Neue Risiko-Dimension für die Versicherer

Bis heute wirkt der Schock der Terroranschläge nach. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) spricht von einer "völlig neuen Dimension des Terrorrisikos".

Als eine Konsequenz existiert in Deutschland heute eine Risikoteilung für "außergewöhnlich große Schadensereignisse", erläutert Anja Käfer Rohrbach, stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin: Die private Versicherungswirtschaft trage viele Risiken selbst, doch staatliche Rückendeckung greife bei komplexen Schadenslagen wie Terror.

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Zinssenkung nach 9/11 - mit langfristigen Folgen

Erheblich in Schieflage geriet der Finanzsektor nach 9/11. Langhammer sieht einen Zusammenhang zwischen den Reaktionen auf die Anschläge und der späteren Finanzkrise im Jahr 2008. Zentralbanken und Regierungen hätten nach dem Terrorangriff mit niedrigen Zinsen und staatlichen Hilfen versucht, einen weltweiten Wirtschaftseinbruch zu verhindern. Diese Politik hat aus Langhammers Sicht "den Nährboden für die globale Finanzkrise von 2008" geschaffen.

Was bleibt vom 11. September?

Die deutsche Wirtschaft wurde 2001 nicht dauerhaft aus ihrer Bahn geworfen, da sind sich die Experten einig. Finanzkrise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und geopolitische Konflikte wiegen im Rückblick schwerer. Auch strukturelle Probleme wie die "unbewältigte Energiewende und die Alterung der Gesellschaft" belasten Deutschland laut Langhammer stärker als die Auswirkungen des 11. September 2001. Klar ist aber: Sicherheit ist zu einem festen Bestandteil wirtschaftlicher Entscheidungen und Spielregeln geworden.

Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur beim ZDF-Wirtschaftsmagazin WISO.

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