A81: Engelbergtunnel nach Brand teilweise wieder frei

Am Dienstag sorgte ein Brand im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart für eine Vollsperrung der A81. Eine Tunnelröhre ist nun wieder befahrbar, die andere bleibt vorerst gesperrt.

Engelbergtunnel nach Brand teilweise wieder frei

Die Autobahn 81 ist nach dem Brand im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart wieder in eine Richtung befahrbar. Die Weströhre bleibt vorerst gesperrt.

Der vielbefahrene Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 ist wieder in eine Richtung offen. Die Oströhre des Tunnels in Richtung Heilbronn kann zurzeit zweispurig befahren werden. Die Weströhre bleibt vorerst geschlossen.

Ursache des Brandes noch unklar

In dem Tunnel westlich von Stuttgart war am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei fing der Anhänger eines Lastwagens nahe Leonberg Feuer. Die Ursache sei noch unklar.

Zwei Menschen erlitten demnach Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Etwa 30 weitere Betroffene seien von Rettungskräften versorgt worden. Fast 400 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Autobahn GmbH vor Ort.

Lkw-Fahrer verhinderte wohl Schlimmeres

Am Dienstagnachmittag war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagen-Anhänger in dem Tunnel ausgebrannt. Der Lkw-Fahrer hatte den Anhänger abgekoppelt, sodass keine weiteren Fahrzeuge in Brand gerieten, wie die Feuerwehr mitteilte. Beide Röhren wurden gesperrt.

An der Tunneldecke der Weströhre platzte durch die Hitze Beton ab. Die Kabel der Tunnelsteuerung sowie der Brandmeldeanlage seien verschmort, teilte die Autobahn GmbH mit. Wegen der massiven Schäden seien vorerst Sicherheitsprüfungen nötig.

Die Oströhre des Engelbergtunnels ist wieder befahrbar. (Archivfoto) Quelle: SVEN SIMON

Oströhre des Autobahntunnels wieder frei

Die Oströhre des Tunnels in Fahrtrichtung Heilbronn wurde am frühen Mittwochmorgen wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Der Verkehr in der Oströhre werde derzeit zweispurig geführt. Damit ist die Durchfahrt aus Richtung München kommend wieder möglich. Die Überleitung von Karlsruhe kommend bleibe vorerst gesperrt. Der Verkehr wird von dort in die Oströhre umgeleitet.