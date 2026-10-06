  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Ehemaliger BND-Chef festgenommen: Wer ist August Hanning?

Lange Karriere in Sicherheitsbehörden:August Hanning: Wer ist der festgenommene Ex-BND-Chef?

|

August Hanning steht im Verdacht des versuchten Landesverrats und der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Wer ist der Ex-Geheimdienstchef, der sieben Jahre den BND leitete?

Ex-BND-Chef August Hanning (Archivfoto)

August Hanning galt während seiner Amtszeit als BND-Präsident als ruhig und sachlich. (Archivfoto)

Quelle: IMAGO / Funke Foto Services

Eine jahrzehntelange Karriere auf sicherheitsrelevanten Führungsposten des Staates, nun die Festnahme wegen möglicher Spionage: August Hanning steht im Verdacht des versuchten Landesverrats und der geheimdienstlichen Agententätigkeit.

In Sicherheitskreisen rieb sich am Dienstag mancher die Augen, als die Nachricht über eine Mitteilung des Generalbundesanwalts die Runde machte. Denn hinter dem inzwischen 80-Jährigen liegt eine steile Laufbahn auf Top-Posten, bei denen es meist um die Sicherheit Deutschlands ging.

Hanning: Im Kanzleramt unter Schmidt und Kohl

Unter Helmut Schmidt (SPD) leitete Hanning ab 1981 im Bundeskanzleramt zunächst das Referat für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Fünf Jahre später wechselte er in die westdeutsche Ständige Vertretung in der DDR, wo er später als Geheimschutzbeauftragter mit Haftfällen befasst war, um dann 1990 unter Helmut Kohl (CDU) ins Kanzleramt zurückzukehren.

Helmut Schmidt

Helmut Schmidt war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler. In dessen Kanzleramt war ab 1981 auch Hanning tätig.

10.02.1966 | 61:39 min

Hanning war der Vertraute des damaligen und als umtriebig geltenden Koordinators für die Geheimdienste, Bernd Schmidbauer. Dieser ließ kaum eine Gelegenheit aus, nicht nur durch Erfolge, sondern auch durch eigenwillige Eskapaden und oft auch durch umstrittene Vorgehensweisen öffentlich zu glänzen. Hanning stand im Schatten Schmidbauers, wurde aber als der eigentliche "Macher" in der Geheimdienstszene angesehen.

Als BND-Chef galt er als unauffällig

Als das Bundeskabinett Hanning im November 1998 zum neuen BND-Chef berief, galt er damit schon als exzellenter Fachmann im Nachrichtengeschäft. Zuvor war er als Abteilungsleiter im Kanzleramt zuständig für die Dienstaufsicht über den BND.

Der Parteilose wurde als kooperativ und kommunikativ beschrieben. Mit seiner ruhigen und sachlichen Art und seinem unauffälligen Auftreten präsentierte er sich als das genaue Gegenteil von James Bond, wie es damals hieß. Sein Wahlspruch war: "Ein guter Agent zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht auffällt."

Symbolfoto Geheimdienstreform

Im August initiierte die Bundesregierung eine Reform der deutschen Geheimdienste. Befürworter finden, es brauche mehr Werkzeuge gegen Terror und Spionage.

12.08.2026 | 1:48 min

Von Hanning war erwartet worden, dass er als BND-Chef den durch manche Skandale geschüttelten Auslandsgeheimdienst in ruhiges Fahrwasser führt. Das hat er bis zu seinem Wechsel als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium auch geschafft. Im Anschluss wechselte Hanning in die Privatwirtschaft und arbeitete als Sicherheitsberater.

Verdächtigung im Kontext von Block-Prozess

Schlagzeilen machte er zuletzt im Zusammenhang mit dem Prozess wegen der Entführung der Block-Kinder am Jahreswechsel 2023/2024, für die laut Staatsanwaltschaft eine israelische Sicherheitsfirma verantwortlich sein soll.

Hanning und ein pensionierter Beamter des Landeskriminalamts (LKA) Hamburg stünden im Verdacht, als Verantwortliche einer anderen Sicherheitsfirma 2022 einen Auftrag von Christina Block zur Kindesentziehung angenommen zu haben, hatte die Behörde im Herbst 2025 mitgeteilt. Die beiden Beschuldigten gehören aber nicht zu den Angeklagten im aktuellen Prozess.

Ein Anwalt von Hanning hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 06.10.2026 ab 12 Uhr.
Thema
Bundesnachrichtendienst

Mehr Nachrichten

  1. Tobias Rausch (AfD) nimmt teil an der konstituierenden Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt, aufgenommen am 06.10.2026

    Tobias Rausch in Sachsen-Anhalt gewählt:AfD stellt erstmals einen Landtagspräsidenten

    mit Video0:19
  2. Institut für Pestbekämpfung in Irkutsk - Russland
    FAQ

    Behörden in Russland dementieren :Pest-Verdachtsfall in Irkutsk: Was ist aktuell bekannt?

    von Nils Metzger
    mit Video0:40
  3. Ex-BND-Chef August Hanning (Archivfoto)

    Block-Fall löst Ermittlungen aus:Verdacht auf Spionage: Ex-BND-Chef Hanning festgenommen

  4. Ex-BND-Chef August Hanning (Archivfoto)

    Lange Karriere in Sicherheitsbehörden:August Hanning: Wer ist der festgenommene Ex-BND-Chef?

    mit Video61:39
  5. Satellitenbild: Rauchgeneratoren auf der Krim-Brücke aufgenommen am 22.6.2026
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  6. Ein X-Beitrag des US-Regionalkommandos "Centcom" zeigt Nachtflugoperationen an Deck des Flugzeugträgers "USS George Washington" am 30.08.2026, um Einsätze im Nahen Osten zu unterstützen.
    Liveblog

    Aktuelle Entwicklungen :Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog

  7. Gianni Infantino im Gespräch mit Bernd Neuendorf (r.).

    Vor Anti-Infantino-Gipfel in Berlin:DFB-Chef über Infantino: "Jegliches Vertrauen verspielt"

    mit Video11:40
  8. Herzogin Meghan rührt in einem Topf, der auf einem kalten Herd steht.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Meghan rührt in der kalten Küche

  9. Der Plenarsaal vom Landtag von Sachsen-Anhalt, aufgenommen am 06.10.2026

    Nach Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Live: So läuft die erste Sitzung des neuen Landtags

    Live
  10. Jubel, Freude und Emotionen bei der Deutschen Frauen Nationalmannschaft

    Vertrag mit DFB bis 2031:Fußball-Länderspiele der Frauen weiter bei ARD und ZDF

    mit Video6:00
  11. Studierende protestieren gegen den Umgang der Cornell University mit einem Fall sexueller Gewalt, aufgenommen am 05.10.2026

    Mutmaßliche Vergewaltigung in den USA:Neue Details erhöhen Druck auf Elite-Uni Cornell

    mit Video1:34
  12. Eine Collage aus einem Foto einer Frau von hinten, die einern Kinderwagen schiebt und einer Deutschlandkarte, aufgeteilt in Landkreise.
    Grafiken

    Einwohner, Wirtschaft, Bildung, Soziales:So ist Ihre Region für die Zukunft aufgestellt

    von Marcel Burkhardt und Marie Ries
    mit Video1:07
  13. Containerterminal in Bremerhaven

    Deutsche Exporte: Polen vor China:Warum Polen für die deutsche Wirtschaft immer wichtiger wird

    von Sven-Hendrik Hahn
    mit Video0:47