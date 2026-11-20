Auf dem Parteitag der AfD in NRW am Sonntag soll Einigkeit demonstriert werden. Doch intern bekriegt sich der Landesverband - sogar von Körperverletzung ist die Rede.

Ausgerechnet in einer Partei, die Recht und Ordnung propagiert, gehören Beleidigungen und Gewalt für einige AfD-Politiker offenbar zum Umgangston - vor allem im Landesverband Nordrhein-Westfalen. 19.11.2026 | 14:20 min

Sabine Reinknecht sitzt in ihrem Wohnzimmer und scrollt durch Fotos auf einem iPad. Fotos von sich selbst, wenige Monate zuvor. Ihr Auge blau, geschwollen. Darüber: Platzwunden. Wer hat sie so zugerichtet? Kriminelle? Der politische Gegner? "Das war nicht die Antifa, nein. Mein Parteikollege".

Die AfD-Politikerin schildert es so: Nach einem Parteitreffen läuft Jakob Baidin, mittlerweile Landtagskandidat, hinter ihr. "Der hat mich mächtig geschubst - völlig überraschend." An diesem Abend vor einem AfD-Büro im Kreis Lippe wird die Linie sichtbar, die die Partei in Nordrhein-Westfalen spaltet - und sich auch durch den Landesvorstand zieht.

AfD NRW: Die Lager um Vincentz und Helferich

Reinknecht und der Mann, der sie geschubst haben soll, sind Teil von zwei verfeindeten Lagern innerhalb des Landesverbandes: Lager eins um Landeschef Martin Vincentz versteht sich als "bürgerliches Lager" - hierzu gehört Baidin.

Lager zwei um Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich nennt sich das "patriotische Lager". Helferich wird auch als "West-Höcke" bezeichnet. Zu seinem Lager zählt Sabine Reinknecht.

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"Ich bin also umgefallen wie eine Schranke und bin natürlich auch voll aufs Gesicht gefallen", schildert sie weiter. Sie erstattete Strafanzeige gegen Baidin wegen Körperverletzung. Ermittlungen laufen, die Schuldfrage noch ungeklärt, Ausgang offen. Baidin will sich gegenüber ZDFfrontal zum laufenden Verfahren nicht äußern und kommentiert lediglich, das Ganze sei "nicht schön für die Außendarstellung".

Gerichtsverfahren: Helferich sei "dummes Arschloch" genannt worden

Der Fall Reinknecht-Baidin ist nicht der einzige, bei dem AfD-Funktionäre in NRW aneinandergeraten. Beim vergangenen Parteitag im Juli etwa: Der wird parteiintern "Parteitag der Schande" genannt. Statt vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr die Reihen zu schließen, gibt es Beleidigungen auf offener Bühne, Stinkefinger werden gezeigt, der Kampf der Lager eskaliert.

Helferich steht im Anschluss an den Parteitag im Rechtsstreit mit einem anderen Parteikollegen: Knuth Meyer-Soltau soll ihn im Rahmen der Veranstaltung vom Stuhl geschubst und beleidigt haben. Ein Zeuge schildert, was Meyer-Soltau außerdem zu Helferich gesagt haben soll: "Halt die Fresse, du dummes Arschloch."

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Das Urteil am Landgericht Essen: Helferich darf weiter behaupten, von seinem Parteikollegen beleidigt worden zu sein. Der Punkt, dass Helferich vom Stuhl geschubst worden sein soll, wurde während der Verhandlung fallen gelassen.

Machtkampf um Posten, Mandate und den politischen Kurs

Es sind nur einige der vielen Schauplätze im größten Landesverband, in dem der Kampf zwischen Vincentz-Lager und Helferich-Lager ausgetragen wird. Es geht nicht nur darum, ob man eher gemäßigt oder radikal auftreten sollte, sondern auch um persönliche Befindlichkeiten, Posten, Mandate und Macht - und die Teilung zieht sich bis in die Parteispitze.

Weidel und Chrupalla auf unterschiedlichen Seiten

NRW galt lange als eine Machtbasis von Tino Chrupalla. Mit dem Landeschef Martin Vincentz versteht der Parteichef sich auch persönlich gut. Der größte Landesverband mehrheitlich nicht bei ihr, sondern beim Co-Vorsitzenden - für AfD-Vorsitzende Alice Weidel sei das schwer erträglich gewesen, schildern es Vorstandsmitglieder.

Mit ihrer Hilfe wurden im Sommer zwei Vertreter des Helferich-Lagers in den Bundesvorstand gewählt, wo sie nun eine Mehrheit hat und Chrupalla ziemlich isoliert ist. Zuletzt hatte sich Weidel demonstrativ mit dem Helferich-Lager gezeigt.

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Im jüngsten Streit um "Remigrations-Forderungen" hat sich Weidel auf die Seite des sogenannten "patriotischen" Lagers geschlagen, während Chrupalla mäßigende Töne anschlug.

Parteitag in Mülheim: Streit um Remigrationspolitik

Um den Richtungsstreit dürfte es auch auf dem Landesparteitag in Mülheim an der Ruhr am Sonntag gehen. ZDFfrontal liegen Tagesordnung und Antragsbuch vor, demnach will die Partei über das Programm für die Landtagswahl entscheiden - und wohl auch darüber, welche Haltung die AfD in NRW in der Debatte um "Remigrations-Forderungen" einnimmt.

Im Leitantrag des Landesvorstands unter Vincentz steht dazu: "Benachteiligung deutscher Staatsbürger aufgrund ihrer Herkunft" lehne die AfD ab. Stattdessen gehe es bei der Frage, wer von "Remigration" betroffen wäre, um "ausländerrechtliche Voraussetzungen".

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Davon ist im Antrag aus dem Helferich-Lager nicht die Rede. Der spricht von einem "Remigrationskonzept, das den Erhalt Deutschlands als Land der Deutschen zum Ziel hat". Deutschland dürfe nicht zum "Siedlungsraum für Fremde" werden.

Welches Lager sich mit seiner Definition durchsetzt, ist noch unklar. Mülheim an der Ruhr könnte so zu einem weiteren Schauplatz im Konflikt zwischen "bürgerlichem" und "patriotischem" Lager werden. In gut fünf Monaten ist Landtagswahl in NRW und in der AfD hoffen sie, dass es bis dahin zu keinen weiteren Beleidigungen, Strafanzeigen oder Platzwunden zwischen "Parteifreunden" kommt.