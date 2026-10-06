Bis 2005 im Amt: Ex-BND-Chef Hanning wegen Spionage festgenommen

Gegen den ehemaligen BND-Chef August Hanning wird wegen Spionageverdachts ermittelt. Hanning war von 1998 bis 2005 im Amt und soll auch nach seinem Ausscheiden noch jahrelange geheime Informationen von einem ehemaligen Mitarbeiter erhalten haben. Die Ermittlungen wegen mutmaßlicher landesverräterischer Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen, versuchtem Landesverrat und geheimdienstlicher Agententätigkeit führt der Generalbundesanwalt. Ermittelt werden soll, ob Hanning die Informationen an ausländische Agenten weitergegeben hat.