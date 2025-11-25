US-"Friedensplan" für Ukraine: "Die Russen sagen njet"

Gespräche über Frieden in der Ukraine:Angepasster 28-Punkte-Plan: "Die Russen sagen njet"
Nach den Beratungen in Genf zum US-Ukraine-Plan: Für Moskau seien "grundlegende Positionen rausverhandelt" worden, berichtet ZDF-Korrespondent Coerper.
Der überarbeitete 28-Punkte-Plan der USA zur Beendigung des Ukraine-Kriegs stößt in Russland auf Ablehnung. "Die Russen sagen 'njet'", berichtete ZDF-Korrespondent Armin Coerper aus Moskau. Das, was in Genf verhandelt worden sei, passe Moskau nicht, so Coerper. Er verwies auf entsprechende Äußerungen des außenpolitischen Beraters von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow.
Die Ukraine und die europäischen Partner hätten in Genf offenbar "aus dem ursprünglichen Papier für die Russen grundlegende Positionen rausverhandelt", etwa einen Verzicht Kiews auf den Beitritt in die Nato.
US-"Friedensplan": Gespräche in Genf
Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europäischer Staaten, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf Verhandlungen über den US-Plan geführt.
Die ursprüngliche Fassung des Plans verlangte von der Ukraine schmerzhafte Zugeständnisse wie die Abtretung großer, teils von Russland noch nicht einmal eroberter Gebiete in der Ostukraine an Moskau, eine Begrenzung der Truppenstärke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Der Ursprungsplan kam damit Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen.
Die Ukraine und ihre Verbündeten drangen in Genf daher auf eine Überarbeitung des US-Plans. Nach den Gesprächen in der Schweiz sprachen Kiew und seine europäischen Partner von Fortschritten, sie sehen aber noch viel Arbeit vor sich.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Montag von "wichtigen Schritten, aber für einen echten Frieden braucht es mehr, viel mehr". Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte das "Zwischenergebnis" von Genf, rechnete allerdings nicht mit einem Durchbruch noch in dieser Woche.
ZDF-Korrespondent: Putin spielt auf Zeit
Putin habe sich zu all dem bislang nicht geäußert, so ZDF-Korrespondent Coerper. Der Kremlchef spiele weiter auf Zeit. "Solange er schweigt, so lange bleibt der Druck auf die Ukraine und Präsident Selenskyj konstant und hoch. Und das ist in Putins Sinne."
In Abu Dhabi kamen nun Vertreter der US-Regierung mit Vertretern des Kremls zusammen, um über die Ergebnisse aus Genf zu beraten, berichtete Coerper. Neue Entwicklungen gibt es nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow aber nicht.
Botschafter: Moskau zu "Zugeständnissen zwingen"
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hält das Treffen in Genf für ein wichtiges Zeichen. Aus einer gemeinsamen Position heraus sei man "stärker in den Verhandlungen mit Russland", sagte Makeiev im ZDF-Morgenmagazin. Nun gehe es darum, Moskau zu "Zugeständnissen zu zwingen".
Es gehe nicht nur um die Zukunft der Ukraine, "sondern überhaupt um die Sicherheit und Frieden in Europa", so Makeiev.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: