  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Haushaltssperre: US-Shutdown erreicht Rekordlänge

Eilmeldung
vor 18 Minuten
EU-Staaten einigen sich vor COP30 auf Klimaziel

Haushaltssperre:US-Shutdown erreicht Rekordlänge

|

Mit 36 Tagen übertrifft der anhaltende Shutdown in den USA den bisherigen Rekord aus Trumps erster Amtszeit. Während im Kongress weiter gestritten wird, leidet die Bevölkerung.

Menschen warten am 04.112025 an einer Sicherheitskontrolle am George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas

Warteschlange an Flughäfen, Entlassungen in Behörden: Der Shutdown hat schwere Folgen für die Bevölkerung.

Quelle: AFP

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wegen eines nicht beschlossenen Haushalts hat sich zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Ortszeit) begann der 36. Tag des sogenannten Shutdowns, der gravierende Folgen für die Bevölkerung und Wirtschaft hat. Der bislang längste Shutdown war 2019 während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump nach 35 Tagen zu Ende gegangen.

Gemeindemitglieder warten am Donnerstag, 30. Oktober 2025, in Louisville, Kentucky, in einer Schlange, um die Lebensmittelausgabe der Calvary Episcopal Church zu betreten.

Die Folgen des Shutdowns in den USA werden zunehmend existenziell im Alltag vieler Menschen.

01.11.2025 | 2:06 min

Der anhaltende Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte macht sich im Alltag der Amerikaner immer deutlicher bemerkbar. Viele Mitarbeiter von Bundesbehörden werden seit Oktober nicht mehr bezahlt. An Flughäfen gibt es lange Schlangen, weil die Abfertigung nicht wie üblich verläuft. Und wer auf Lebensmittelhilfe angewiesen ist, muss darauf zurzeit länger warten. Als nicht systemrelevant eingestufte Institutionen wie das Büro für Arbeitsmarktstatistik mussten schließen oder ihre Angestellten in Zwangsurlaub schicken.

A 'We Accept Food Stamps' sign hangs in the window of a grocery store on October 31, 2025 in Miami, Florida.

In den USA sind Millionen Menschen direkt oder indirekt vom Shutdown betroffen. Vielen Familien geht langsam das Geld aus.

31.10.2025 | 2:31 min

USA: Weiterhin Uneinigkeit im Kongress

Eigentlich hätte sich das US-Parlament bis Ende September auf einen neuen Bundeshaushalt einigen sollen. Ein Entwurf von Trumps Republikanischer Partei für einen Übergangsetat fand jedoch nicht die erforderliche Mehrheit im Kongress. Zuvor war ein Vorschlag der Demokraten gescheitert. Weil keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung stehen, kamen Teile der Regierungstätigkeit zum Erliegen.

In Washington läuft seit geraumer Zeit ein Machtkampf zwischen Republikanern und Demokraten. Beide geben sich gegenseitig die Schuld am Shutdown. Obwohl die Republikaner die Mehrheit in beiden Parlamentskammern haben, sind sie auf Stimmen der Demokraten angewiesen, um die Haushaltsblockade zu lösen.

Das Kapitol in Washington, im Vordergrund die Gitterstäbe eines Zauns, die durch das ganze Bild nach oben ragen.

Der Haushalts-Shutdown zeigt die Auswirkungen politischer Blockaden auf die Funktionsfähigkeit des Staates.

08.10.2025 | 5:34 min

Republikaner wollen Kürzungen, Demokraten nicht

Die Demokraten wollen etwa Kürzungen beim staatlichen Vorsorgeprogramm für einkommensschwache Menschen rückgängig machen. Diese Einschnitte waren Teil von Trumps großem Steuergesetz. Die Republikaner lehnen Änderungen ab, weil das Gesetz erst im Sommer verabschiedet wurde.

Trumps Partei will die Subventionen für private Krankenversicherungen begrenzen. Die sollen nur noch zwei Jahre lang gelten - und auch nur für Menschen mit legalem Aufenthaltsstatus. Die Demokraten halten dagegen eine dauerhafte Fortführung der Zuschüsse für angemessen, um Millionen von Amerikanern den Zugang zu einer bezahlbaren Krankenversicherung zu sichern. Denn in den USA gibt es im Gegensatz zu Deutschland keine allgemeine staatliche Krankenversicherung.

sgs-slansky-goekdemir

"Der Druck auf beide Parteien wächst", sagt ZDF-Korrespondentin Heike Slansky. Ausschlaggebend für den Haushaltsstreit könnten die Wahlen in mehreren Bundesstaaten sein.

01.11.2025 | 2:15 min

Erster Shutdown erst nach hohen Verlusten aufgelöst

Die große Frage bleibt: Wann macht welche Partei Zugeständnisse und schafft damit die Grundlage für einen tragfähigen Haushalt? Mit einem Übergangshaushalt könnte die US-Regierung zumindest ihre Tätigkeiten in größerem Umfang wieder aufnehmen.

Als 2018/19 beim bislang längsten Shutdown 35 Tage lang Stillstand herrschte, bewegten sich beide Parteien erst aufeinander zu, nachdem sich wirtschaftliche Verluste angehäuft hatten.

Quelle: dpa
Themen
USADonald TrumpRepublikanerDemokraten

Mehr zum Shutdown in den USA

  1. Das Kapitol ist zu sehen, am 31. Tag des Regierungsstillstands

    Shutdown in den Vereinigten Staaten:Erste Anzeichen für eine Einigung im US-Haushaltsstreit?

  2. Das Kapitol ist bei Einbruch der Dunkelheit am 22. Tag der Haushaltssperre in den USA zu sehen

    Haushaltsblockade in den USA:Richterin verbietet Trump Entlassungen während Shutdown

    mit Video
  3. Nationalgardisten in den USA

    Zur Bezahlung von Soldaten:Pentagon nimmt während Shutdown anonyme Millionenspende an

    mit Video
  4. Ein Verkehrsschild mit der Aufschrift "Air Base US Medical Center" steht an der Landstraße 369.

    Deutschland federt US-Shutdown ab:Bund geht in Vorleistung - und zahlt US-Angestellten Löhne

    mit Video
  5. Donald Trump verlässt das Weisse Haus.

    Haushaltsstreit in den USA:Trump: Soldaten sollen trotz Shutdown bezahlt werden

    mit Video
  6. «Shutdown» in den USA

    Haushaltsstreit:Anhaltender Shutdown: US-Regierung startet Entlassungswelle

    mit Video
  7. Beamte der Capitol Police justieren die Sicherheitsbarrieren rund um den East Plaza im Kapitol in Washington
    FAQ

    Haushaltsstreit:USA im Shutdown - das sind die Folgen

    mit Video
  8. Deadline for Congress to adopt budget and avoid shutdown

    Haushaltskrise:USA: Trump-Regierung im Shutdown

    mit Video