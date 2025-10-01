Haushaltsstreit: US-Haushaltsamt stellt sich auf Shutdown ein

Ein sogenannter Shutdown in den USA ist wohl kaum noch abzuwenden. Die betroffenen Bundesbehörden sind angewiesen, Pläne für eine Stilllegung der Regierungsgeschäfte umzusetzen.

Um Mitternacht US-Ostküstenzeit endet ein Übergangshaushalt. Danach müssen die Bundesbehörden zahlreiche Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken. Quelle: AFP

Die USA stehen kurz vor dem ersten Shutdown seit fast sieben Jahren: Im Haushaltsstreit im US-Senat gibt es weiterhin keine Einigung - und ein Shutdown der Bundesbehörden scheint nun unausweichlich. Die Demokraten im US-Senat haben einen Gesetzentwurf der Republikaner zur Weiterfinanzierung der Regierung für den Zeitraum von sieben Wochen abgelehnt.

Regierungsstillstand wohl ab Mitternacht

Das Gesetz scheiterte am Dienstagabend (Ortszeit) mit 55 zu 45 Stimmen, 60 wären nötig gewesen. Damit wird ab Mitternacht wohl ein Regierungsstillstand eintreten. Nach der Abstimmung teilte das Haushaltsbüro des Weißen Hauses mit, dass die "betroffenen Behörden nun ihre Pläne für einen geregelten Shutdown umsetzen sollen".

In dem bei X veröffentlichten Schreiben machte Behördenchef Russell Vought die Demokraten im Senat für das Scheitern eines republikanischen Gesetzesentwurfs für einen Übergangshaushalt verantwortlich. Vought sprach von "wahnwitzigen politischen Forderungen" der Gegenseite.

"Shutdown" würde Zwangsurlaub und Ausfall von Behörden bedeuten

Bis zum Dienstag hätte der Kongress einen Haushalt beschließen müssen, weil das Haushaltsjahr am 30. September endet. Im Falle eines Scheiterns müssten Teile der Regierung ihre Arbeit einstellen, weil ihnen das Geld ausginge - ein sogenannter "Shutdown". Die Folge wären Zwangsurlaub für Staatsbedienstete und ein Ausfall von Behörden.

Dadurch kommt es in der Regel zu erheblichen Einschränkungen in der Bundesverwaltung, Beeinträchtigungen im Flugverkehr und bei öffentlichen Einrichtungen wie Nationalparks und staatlichen Museen. Ausgenommen sind unverzichtbare Dienstleistungen wie die Flugsicherung, die Polizei und Notdienste in Krankenhäusern.

Beide Parteien blockieren sich gegenseitig

Das Repräsentantenhaus hat zwar einem Überbrückungshaushalt zugestimmt, der die bestehende Finanzierung bis zum 21. November fortschreiben soll, um Zeit für weitere Verhandlungen zu gewinnen. Die Vorlage scheiterte aber im Senat, wo sich beide Parteien aufgrund von Verfahrensregeln gegenseitig blockierten.

Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch die Demokraten haben durchblicken lassen, dass sie es auf einen Regierungsstillstand ankommen lassen würden.

Dauerhafte Entlassungen befürchtet

Bereits in den vergangenen Tagen hatte das Office of Management and Budget laut US-Medien mehrere Bundesbehörden angewiesen, im Falle eines Shutdowns dauerhafte Entlassungen ins Auge zu fassen. Das knüpft an die Linie der Trump-Regierung an: Schon in den ersten Monaten seiner Amtszeit waren im Zuge umfassender Kürzungen zahlreiche Beamte aus dem Dienst entlassen worden.

Ein längerer Shutdown hätte weitreichende Folgen für die US-Bevölkerung und das Regierungspersonal. Der bislang längste Stillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA ereignete sich während der ersten Amtszeit von Trump. Über den Jahreswechsel 2018/2019 kam der Regierungsbetrieb mehr als fünf Wochen lang weitgehend zum Erliegen.