Mit Spannung wird die Rede von Trump, der den Ton im Grönland-Streit verschärft hat, in Davos erwartet. Laut Armin Laschet (CDU) könnte sich der US-Präsident verheben.

"Das Wichtigste ist für uns Europäer, dass wir jetzt zu einem gerechten Frieden für die Ukraine beitragen“, sagt Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, zum Umgang mit Trump. 21.01.2026 | 5:16 min

Der Außenpolitiker der CDU, Armin Laschet, sieht für US-Präsident Donald Trump und dessen Pläne mit Grönland erhebliche Schwierigkeiten auch im eigenen Land. "Das kann ein Vorgang werden, bei dem er sich auch verhebt", sagte Laschet im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Zoll Drohungen und Grönland: Laschet warnt Trump vor Gegenwind

Trump brauche die Unterstützung des Senats für seine Grönland-Pläne. Hier gebe es inzwischen auch bei den Republikanern viele kritische Stimmen. "Da wird er auch im eigenen Land noch eine Menge Probleme bekommen", sagte Laschet.

In Davos hat das Weltwirtschaftsforum begonnen. Obwohl der US-Präsident noch nicht eingetroffen ist, überschatten seine Zolldrohungen und Grönland-Ambitionen bereits das Treffen. 20.01.2026 | 3:03 min

Laschet ruft Europa zu eigener Stärke auf

Laschet sagte, für die Europäische Union sei es wichtig, sich in der Debatte ihrer eigenen Stärke bewusst zu machen. Es gehe dabei nicht um militärische Reaktionen. Das Wichtigste sei, Verhandlungsmasse in den Gesprächen zu haben.

Bei der ganzen Diskussion um Grönland dürfe aber nicht vergessen werden, dass die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine weiter wichtig sei. Sollten sich die USA dort zurückziehen, "ist das die größte Herausforderung für die Ukraine".

Mit Spannung blickt die Welt nach Davos, wo US-Präsident Trump erwartet wird. Trumps Maschine musste jedoch kurz nach dem Start umkehren, wegen technischer Probleme, so das Weiße Haus. 21.01.2026 | 0:32 min

Europäer müssen zu "gerechtem Frieden" in Ukraine beitragen

Außerdem riet der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags zur Besonnenheit und empfahl, Trumps Rede in Davos abzuwarten. "Leichtfertig jetzt Sprüche machen, sich groß aufspielen, das ist jetzt genau das Falsche", sagte der CDU-Politiker. Denn das Risiko sei, dass Trump die Unterstützung für die Ukraine komplett zurückziehe. Laschet erklärte:

Im Grönland-Konflikt "wird es eine Eskalation geben müssen“, Europa müsse nun gemeinsam reagieren, sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. 21.01.2026 | 6:18 min

Grönland: Trump verschärft Ton

Trump verschärfte in den vergangenen Tagen seinen Ton im Konflikt um Grönland und forderte wiederholt eine Übernahme der Arktisinsel durch die USA.

Die Europäer suchen nun eine Antwort auf Trumps Drohung, mit Zöllen gegen Deutschland und andere Länder vorzugehen für den Fall, dass Dänemark Grönland nicht an die USA verkaufen sollte. Trump argumentiert, dass die USA aus Sicherheitsgründen auf Grönland angewiesen seien.