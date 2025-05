Ukraine-Gespräche: Expertin sieht Verzögerungsstrategie bei Putin

Major: Ukraine-Besuch "wirklich beeindruckend"

Am Samstag waren die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen gemeinsam in die Ukraine gereist und hatten die Waffenruhe vorgeschlagen. Ansonsten würden die Sanktionen gegen Moskau weiter verstärkt.

... ist seit dem 15. März 2025 Senior Vice President für internationale Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim German Marshall Fund. Der German Marshall Fund of the United States (GMF) ist eine 1972 gegründete gemeinnützige Organisation, die die transatlantische Zusammenarbeit in Bereichen wie Sicherheit, Wirtschaft und Demokratie fördert. Major ist Verteidigungsexpertin mit Schwerpunkt auf Nato, europäischer Sicherheit und transatlantischen Beziehungen. Zuvor war sie Leiterin der Abteilung Internationale Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sowie tätig bei Institutionen wie dem Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich und dem EUISS.

Kommen weitere Sanktionen?

Putin bot statt der Waffenruhe in der Nacht zu Sonntag direkte Verhandlungen ohne Vorbedingungen mit der Ukraine ab Donnerstag in Istanbul an.

Was davon zu erwarten sei, könne man noch nicht sagen, betonte Major. Bislang habe Putin nicht persönlich zugesagt. "Der ukrainische Präsident Selenskyj hat klar gesagt, er fährt hin, er wartet auf Putin und jetzt müssen wir sehen, was da passiert."

So Sicherheitsexperte Mölling mit Blick auf ein mögliches Treffen zwischen Selenskyj, Putin und Trump am Donnerstag in Istanbul. Putin hatte direkte Verhandlungen vorgeschlagen.

Ukraine-Konferenz in London

Wie die Maßnahmen aussehen könnten, darüber könnte der Sicherheitsexpertin zufolge am heutigen Montag eine Ukraine-Konferenz in London beraten. Erwartet werden Vertreter aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und der EU sowie der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha.

Hat Putin den Westen "an die Wand gespielt"?

Nach Ablauf der von Putin angeordneten dreitägigen Feuerpause waren am Sonntag im Osten der Ukraine neue Kämpfe ausgebrochen. Nach Darstellung des ukrainischen Generalstabs in Kiew traten russische Truppen zu 67 Angriffen an verschiedenen Frontabschnitten an. Aus den Vororten von Charkiw wurden russische Luftangriffe gemeldet. Am Abend und in der Nacht gab es erneut vielerorts Luftalarm. Auch Russland meldete ukrainische Angriffe.