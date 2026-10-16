Trump nennt Angriffe der Ukraine auf Ölanlagen "Schande"

US-Präsident kritisiert Selenskyj:Trump: Ukrainische Angriffe auf Ölanlagen "Schande"
US-Präsident Trump kritisiert die Ukraine wegen Angriffen auf russische Ölraffinerien. Das Vorgehen von Staatschef Selenskyj treibe die Ölpreise in die Höhe und sei eine "Schande".
US-Präsident Donald Trump hat die von der Ukraine wiederaufgenommenen Angriffe auf russische Ölraffinerien scharf kritisiert. In einem Interview mit dem ultrakonservativen Sender Newsmax nannte er das Vorgehen eine "Schande", da es die weltweiten Energiepreise in die Höhe treibe.
Trump: Selenskyj erweist der Welt keinen guten Dienst
Zuvor hatte die Ukraine eine Anlage des russischen Konzerns Rosneft südöstlich von Moskau attackiert. Trump sagte mit Blick auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj:
Es gebe viele Ziele, die man angreifen könne. "Wenn man jedoch auf Dieselraffinerien schießt, in denen, wissen Sie, Diesel hergestellt wird, und wir das brauchen, und die Welt das braucht, dann erweist er der Welt keinen guten Dienst."
Ukraine reagiert auf anhaltende russische Angriffe
Trump hatte am Sonntag überraschend eine Waffenruhe im Energiesektor zwischen Russland und der Ukraine verkündet. Daraufhin hatte Kiew die Angriffe auf russische Raffinerien ausgesetzt.
Selenskyj zeigte sich jedoch zunehmend frustriert über anhaltende russische Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur und kündigte an, nun auch wieder russische Energieanlagen angreifen zu lassen.
US-Präsident: Selenskyj "kein guter Mann für uns zum Verhandeln"
Wie schon mehrfach in der Vergangenheit erneuerte Trump im Interview mit Newsmax seine Kritik an Selenskyj mit Blick auf einen möglichen Friedensschluss. "Er ist kein guter Mann für uns zum Verhandeln", erklärte Trump. "Wenn es ein Abkommen geben sollte, dann nur ohne Selenskyj."
Trump sagte, er glaube, dass Selenskyj und der russische Präsident Wladimir Putin ein Ende des Krieges wollten. "Aber ich finde es schwieriger, mit Selenskyj zu verhandeln als mit Putin."
Selenskyj und Trump sind in den vergangenen Jahren immer wieder - auch öffentlich - aneinandergeraten. Der ukrainische Präsident ließ jüngst erkennen, dass er sich von Trump betrogen fühlt, weil dieser mit dem Kreml die Lieferung von Diesel aus Russland vereinbart hatte - statt wie andere Verbündete stärkeren Druck auf Moskau auszuüben. Russland werde umgehend mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt zur Verfügung stellen, hatte Trump verkündet. Dafür sollten Sanktionen ausgesetzt werden.
"Es ist schade, dass wir einen starken Partner verlieren", sagte Selenskyj dazu im Gespräch mit dem britischen Moderator Piers Morgan.
Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland auf USA angewiesen
Die Ukraine ist im Krieg mit Russland auf Hilfe ihrer Verbündeten und insbesondere der USA angewiesen. Dazu zählen Informationen für die Luftabwehr und das Satelliteninternet des US-Unternehmens Starlink, das zum Konzern SpaceX des schwerreichen Technikunternehmers Elon Musk zählt.
Zuletzt hatte Selenskyj ausbleibende Geheimdienstinformationen und Einschränkungen bei der Internetversorgung beklagt, die zum Scheitern von ukrainischen Drohneneinsätzen geführt haben sollen.
Der ukrainische Präsident ist heute in Brüssel, um dort mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder über weitere Unterstützung zu beraten.
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